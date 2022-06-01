Covation Biomaterials faaliyette

Biyolojik tabanlı çözümlerde önde gelen küresel şirket Covation Biomaterials bugün bağımsız bir işletme olarak faaliyete geçti.

Biyolojik tabanlı çözümlerde önde gelen küresel şirket Covation Biomaterials, DuPont Biomaterials’in Huafon Group tarafından satın alınmasının ardından bugün bağımsız bir işletme olarak faaliyete geçti.

Covation Biomaterials CEO’su Michael Saltzberg, "Küresel ölçekte ileri görüşlü değer zinciri ortakları ve markalarla işbirliği yaparak, yüksek performanslı biyomalzemeleri gereken ölçekte sunmak için inovasyon ve sürdürülebilirliğin sınırlarını zorlamaya devam edeceğiz. Mevcut ürünlerimizin erişimini genişletmek ve pazara yeni ürün ve teknolojilerin girişini hızlandırmamıza yardımcı olmak için benzersiz bir konuma sahip olan son derece başarılı bir malzeme şirketi olan Huafon Group’a katılmaktan büyük heyecan duyuyoruz" dedi.