Cosmedica klinik, dünya yıldızlarının tercihi

İtalyan futbolcu Francesco Totti ile imzaladığı ortaklık anlaşmasıyla dünya çapında gündem olan İstanbul merkezli saç ekim kliniği Cosmedica, dünyaca ünlü yıldızların da tercihi oluyor. Saç ekimi için kendini Cosmedica’nın kurucusu Dr. Levent Acar’ın ellerine teslim edenler arasında spor ve sanat dünyasından bir çok ünlü isim bulunuyor.

Dr. Levent Acar’ın kurduğu saç ekim kliniği Cosmedica’ya kısa bir süre önce İtalyan futbol efsanesi Francesco Totti ortak olmuş, bu iş birliği dünya çapında ses getirmişti. Dünyanın her yerinden saç ektirmek için gelenlere konforlu bir tedavi süreci sunan Dr. Levent Acar’ın hastaları arasında ünlü yıldızların da olduğu ortaya çıktı.

İşte o ünlüler

Uzman bir ekiple çalışan Dr. Acar’ın bugüne dek saç ekimi yaptığı ünlü isimler arasında spor ve sanat dünyasından Liam McAleese, Milinko Pantic, Andreas Brehme, Troy Williamson, Dalton Pompey, Robert Kazinsky, Keiran Lee, Ricky Whittle ve Calum Best gibi çok sayıda ünlü erkek yer alıyor. Saç ektirmek için İstanbul’a gelerek kendini Dr. Levent Acar’ın ellerine gelen ünlüler, başarılı bir operasyon geçirmenin mutluluğunu yaşıyor

"İletişimimiz devam etti"

Tüm hastalarına olduğu gibi ünlü isimlere de kişiye özel tedavi uyguladığını dile getiren Dr. Levent Acar, “Saç ekimi yaptığımız ünlü isimlerle iletişimimiz sonraki süreçte de devam etti. Kliniğimizde sadece ünlülerin değil, her hastanın takibi 1 yıl boyunca konusunda uzman ekiplerimiz tarafından yapılır” diye konuştu.