Coşkunöz Metal Form Genel Müdürü Barış Murat Karaadak oldu

Köklü geçmişi ve otomotiv sanayisindeki bilgi birikimiyle 70 yıldır faaliyet gösteren Coşkunöz Holding’in bağlı şirketleri arasında yer alan Coşkunöz Metal Form’un yeni genel müdürü Barış Murat Karaadak oldu.

Türkiye binek ve ticari araç üreticilerinin yanı sıra 5 kıtadaki otomotiv üreticilerine küresel standartlarda üretim yapan Coşkunöz Metal Form’un yeni genel müdürü Barış Murat Karaadak oldu. 20 yıla yakın sektör tecrübesi olan Karaadak, otomotiv sektöründe dış yüzey ve gövde sac parçaları, yakıt depo, torpido traversi ve arka aks, motor beşiği, salıncak kolu gibi şasi grubu komplelerinin üretimi alanında faaliyet gösteren Metal Form bünyesinde ağustos ayı itibarıyla göreve başladı. Karaadak aynı zamanda holding şirketlerinden Coşkunöz MA’nın da Genel Müdürlüğü’nü üstlenecek.

Yaklaşık 30 yıla yakın süredir Coşkunöz Holding bünyesinde önemli pozisyonlarda görev alan, son 6 yıldır Coşkunöz Metal Form ve Coşkunöz MA Genel Müdürü olarak görev yapan Aptullah Saner, genel müdürlük koltuğunu Karaadak’a devretmesiyle, Coşkunöz Holding şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyesi olarak holdinge katkı sağlamaya devam edecek.