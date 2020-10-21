banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Milyon dolarlık fosillerle ne yapıyorlardı?
Milyon dolarlık fosillerle ne yapıyorlardı?
“Herkes yetkisini bilecek”
“Herkes yetkisini bilecek”
İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü
İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü
Instagram'ın açığını buldu; 10 bin dolar ödül kazandı
Instagram'ın açığını buldu; 10 bin dolar ödül kazandı

Coşkunöz Holding’in Dönüşüm Proje Koordinatörü Evren Özbanazi oldu

COŞKUNÖZ HOLDİNG’İN DÖNÜŞÜM PROJE KOORDİNATÖRLÜĞÜ GÖREVİNE EVREN ÖZBANAZİ GETİRİLDİ.

Ekonomi 21.10.2020, 14:21
3
Coşkunöz Holding’in Dönüşüm Proje Koordinatörü Evren Özbanazi oldu

Türkiye’nin önemli holdingleri arasında yer alan Coşkunöz Holding’in Dönüşüm Proje Koordinatörlüğü görevine Evren Özbanazi getirildi. Ekim 2020 tarihiyle göreve getirilen Özbanazi, Holding ve bağlı tüm şirketlerin yalınlaştırılması, verimliliğinin artırılması ve dijitalleştirilmesinden sorumlu olacak.

Otomotiv, teknoloji, savunma ve havacılık gibi önemli sektörlerde, yüksek katma değerli ürünler üreterek, Türkiye’nin kritik ülkeler arasına girmesine katkı sağlayan Coşkunöz Holding’in Dönüşüm Proje Koordinatörü Evren Özbanazi oldu. Sektörün tecrübeli ismi Özbanazi, Coşkunöz Holding ve holding bünyesinde faaliyet gösteren 12 şirketin baştan sona bütün süreçlerinin yalınlaştırılması, verimliliğinin artırılması, dijitalleştirilmesiyle ilgili yol haritalarının oluşturulması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacak.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
20°
parçalı az bulutlu
banner378
Namaz Vakti 21 Ekim 2020
İmsak 05:51
Güneş 07:15
Öğle 12:54
İkindi 15:52
Akşam 18:22
Yatsı 19:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Bursaspor 5 7
11. Balıkesirspor 5 6
12. Akhisar Bld.Spor 5 5
13. Bandırmaspor 5 5
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Menemen Belediyespor 5 2
18. Boluspor 5 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3