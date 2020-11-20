ÇORUH VADİSİ BARAJLARINDAN EKONOMİYE DEV DESTEK

ARTVİN-Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Çoruh Nehri üzerindeki Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarında 33 milyar kilovatsaat enerji üretilerek, 20 milyar lira gelir elde edildiğini söyledi.

DSİ 26.Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda ildeki barajların genel durumuyla ilgili değerlendirme toplantısına katılan Vali Doruk, burada yaptığı konuşmada Artvin’in Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan ve devam eden dev barajlarla ülkemizin önemli enerji üstlerinden birisi haline geldiğini söyledi.

Barajlar şehri haline gelen Artvin'de, işletmeye alındıktan sonra Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarındaki elektrik üretiminin ciddi rakamlara ulaştığını kaydeden Doruk, bu 4 barajda bugüne kadar 33 milyar kilovat saat enerji üretilerek 20 milyar lira gelir elde edildiğini kaydetti.

Türkiye-Avusturya ikili iş birliği projesiyle Borçka ilçesi Muratlı bölgesinde Gürcistan sınırına 100 m mesafede inşa edilerek 29 Haziran 2005 tarihinde hizmete alınan Muratlı Barajı'nda bugüne kadar 6 milyar 114 milyon kilovatsaat enerji üretilerek 3 milyar 705 milyon lira gelir elde edildiği ifaden Doruk, "Bilindiği üzere Muratlı Barajı'ndan sonra Borçka Barajı hizmete alındı. Çoruh Nehri ile Murgul Çayı'nın birleşim yerinde inşa edilerek 8 Nisan 2007 tarihinde hizmete alınan Borçka Barajı'nda 11 milyar 448 milyon kilovatsaat enerji üretimi yapıldı. Bu üretimle ekonomiye 6 milyar 936 milyon lira takı sağlandı.” ifadelerine yer verdi.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanarak hizmete alınan 3'üncü baraj olan Deriner Barajı'nın temelden yüksekliği 249 m gövde yüksekliği ile kendi sınıfında Türkiye’nin en yüksek, Avrupa’nın 3’üncü, dünyanın da 6’nci en yüksek barajı olduğunu anımsatan Doruk, "8 Ocak 1998 tarihinde inşaatına başlanan Deriner Barajı 12 Aralık 2012 tarihinde hizmete alındı. Barajda üretilen enerji 11 milyar 762 milyon kilovatsaat olup milli ekonomiye 7 milyar 126 milyon lira katkı sağlanmıştır. 14 Ocak 2016 yılında işletmeye alınan Artvin Barajında da 3 milyar 675 milyon kilovatsaat enerji üretimi yapılarak 2 milyar 226 milyon lira gelir elde edildi." diye konuştu.

Doruk, Artvin'de yapımı tamamlandığında çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES projesinde ise adım adım sona yaklaşıldığını kaydetti.