banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!
Eşinizle kavga ederken dikkat; bu söz boşanma sebebi!
Eşinizle kavga ederken dikkat; bu söz boşanma sebebi!

Corendon Airlines’den kış sezonunda 1 Euro+vergilerle uçak bileti

Corendon Airlines, 1-8 Ekim 2021 tarihleri arasında, www.corendonairlines.com adresinden uçak bileti satın alan yolcularını, 1 Kasım 2021 – 31 Mart 2022 arasındaki uçuşlar için kişi başı sadece 1 Euro+vergi ücretleri ile uçuracak. Bilet alırken rezervasyonlarına dönüş uçuşunu da ekleyenler, ekstra yüzde 10 indirim daha kazanacak. Kampanyanın 50 bin koltuk için geçerli olacağı bildirildi.

Ekonomi 01.10.2021, 13:34
Corendon Airlines’den kış sezonunda 1 Euro+vergilerle uçak bileti

Corendon Airlines, 1-8 Ekim 2021 tarihleri arasında, www.corendonairlines.com adresinden uçak bileti satın alan yolcularını, 1 Kasım 2021 – 31 Mart 2022 arasındaki uçuşlar için kişi başı sadece 1 Euro+vergi ücretleri ile uçuracak. Bilet alırken rezervasyonlarına dönüş uçuşunu da ekleyenler, ekstra yüzde 10 indirim daha kazanacak. Kampanyanın 50 bin koltuk için geçerli olacağı bildirildi.

Avrupa’yı başta Türkiye olmak üzere en popüler tatil destinasyonlarına direkt uçuşlarla bağlayan Corendon Airlines’ın kampanyasının sadece internet sitesinden yapılan rezervasyonlarda geçerli olacağı kaydedildi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P