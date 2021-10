Corendon Airlines, Salomon Cappadocia Ultra-Trail'e sponsorluğuyla değer kattı

İSTANBUL (AA) - Corendon Airlines’ın ilk kez co-sponsorluk desteği verdiği patika koşusu yarışı Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2021, 64 ülkeden 1.972 sporcuya ev sahipliği yaptı.

Corendon Airlines açıklamasına göre koşu, şirketin ilk kez co-sponsorluk desteği vermesi sayesinde daha da büyük bir aile haline geldi.

38 Corendon Airlines çalışanın yer aldığı Corendon Koşu Takımı ile Argeus Travel & Events tarafından gerçekleştirilen yarışa katkı sağlayan Corendon Airlines, ayrıca organizasyona tanıtım ve iletişim desteği de verdi.

Dünya ve Avrupa'yı Türkiye'ye bağlayan Corendon Airlines’ın Salomon Cappadocıa Ultra-Trail 2021 için yarattığı en büyük katma değerlerden biri de Kayseri Havalimanı’na yaptığı direkt uçuşlardı.

Corendon Airlines ekosistemi içerisinde en önemli destinasyonlardan biri olan Kayseri Havalimanı, böylece yabancı sporcuların Kapadokya'ya kolaylıkla ulaşmasını sağlayan bir lokasyon oldu.







- Corendon Airlines, bir istasyonda sporculara ev sahipliği yaptı





Verilen bilgiye göre, sporculara peribacalarının çevresinde bir parkurda koşma fırsatı sunan yarışta bir istasyonu da sahiplenen Corendon Airlines, parkurdaki ihtiyaçlarını karşılamak ve soluklanmak isteyen ve bu istasyonu ziyaret eden sporculara ev sahipliği de yapmış oldu.



Festival alanındaki standında hafta sonu boyunca bölge halkından pek çok kişiyi ve yüzlerce sporcuyu ağırlayan Corendon Airlines, ayrıca bu dev organizasyon için özel bir balon da hazırlayarak, hem balonun yarışçılara eşlik etmesini hem de balona binen kişilerin yarışı gökyüzünden takip etmesini sağladı.

Corendon Airlines geçmişten bugüne, yurt içi ve yurt dışında Anadolu Efes Spor Kulübü, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Fraport TAV Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Altınordu Futbol Kulübü, FC. Nurnberg Futbol Takımı, Bike Aid Bisiklet Takımı, Türk Korfbol Takımı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, İTÜ Basketbol Takımı, Akdeniz Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, ITU Honeybees Quidditch Takımı, ITU Ultimate Frizbi Takımı, Corendon-Circus Bisiklet Takımı, Hollanda Kadın Milli Voleybol Takımı, Hollanda Milli Buz Hokeyi Takımı, Haarlem Corendon Kinheim Beyzbol Takımı, DEÜ Solaris Güneş Arabaları Ekibi, Tahtalı Run to Sky powered by Corendon Airlines ve profesyonel yol bisikleti yarışı Tour of Antalya’ya sponsorluk desteği vermişti.