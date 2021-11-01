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Corendon Airlines 2022 yılında atağa kalkıyor

- Corendon Airlines Ticaret Direktörü Mine Aslan:- "Ana pazarımız Almanya’daki arzımızı artırarak 2022 yaz sezonunda etnik ve turistik olmak üzere piyasaya 10 milyon koltuk arz ediyoruz"

Ekonomi 01.11.2021, 11:15
Corendon Airlines 2022 yılında atağa kalkıyor

İSTANBUL (AA) - Corendon Airlines, 2021-2022 kış rezervasyon akışından ve yaz dönemine aldığı erken rezervasyon oranlarından yola çıkarak 2022 yaz sezonunda talebin yüksek olacağını öngörüyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, 2022 yaz sezonunda 50’den fazla uçakla operasyon yürütecek Corendon Airlines, Avrupa pazarlarına toplamda 10 milyon koltuk sunacak. Corendon Airlines, 2022 yazında Avrupa pazarlarına sunacağı destinasyon ve uçuş planlarını açıklarken, buna bağlı olarak kapasite artışına da gideceğinin sinyalini verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Corendon Airlines Ticaret Direktörü Mine Aslan, bu kapasite artışını pazarlar bazında değerlendirerek, "Öncelikle ana pazarımız Almanya’dan bahsetmek gerekirse, bu pazardaki arzımızı artırarak 2022 yaz sezonunda etnik ve turistik olmak üzere piyasaya 10 milyon koltuk arz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Aslan, Corendon Airlines’ın şu anda Almanya’da en fazla meydandan uçuş yapan hava yolu olduğunu ve bunun ürün çeşitliliği adına müşteriye sunulan çok önemli bir etken olduğunu belirterek, "Almanya’da 2022 yazında yürütülecek yoğun operasyonu Düsseldorf, Köln, Münster, Hannover ve Nürnberg’de konumlandırdığımız uçaklara ilaveten Yunanistan, Türkiye ve Mısır gibi destinasyonlardaki uçaklarımızla da destekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin 6 şehrinde konumlandırdıkları uçaklar ile Almanya ve Almanca konuşan ülkelerdeki etnik popülasyona daha fazla direkt uçuş imkanı sunacaklarını belirten Aslan, bu kış sezonu bir başka etnik pazar olan Morokko’ya da Düsseldorf, Köln, Rotterdam ve Brüksel’den direkt uçuşların yaz boyunca devam edeceğinin müjdesini verdi.

- "İngiltere pazarından beklenti çok büyük"

Son 2 yıl boyunca salgın nedeniyle ülke dışına çıkamayan İngiltere vatandaşlarının tatili ne kadar özlediğini erken rezervasyon talebinden net bir şekilde ölçümlediklerini belirten Mine Aslan, Dalaman’a konumlandıracakları bir uçağın daha devreye girmesi ile İngiliz turistleri 2022 yazında Girit, Rodos, Antalya, Bodrum ve Dalaman’a taşıyacaklarını aktardı.

Aslan, geçtiğimiz günlerde açıkladıkları Danimarka pazarında yapacakları hamlelerin de altını bir kez daha çizerek, “Gelecek yaz için iddialı olduğumuz pazarlardan biri de konumlandıracağımız 3 uçakla Danimarka olacak. Danimarkalılara Kopenhag ve Billund çıkışlı Antalya, Bodrum, İzmir, Girit, Kos, Rodos, Mallorca, İbiza gibi klasik Akdeniz destinasyonlarının yanı sıra Gran Kanarya ve Tenerife gibi geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz.” yorumunu yaptı.

#Corendon Airlines
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