banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Dolarda düşüş sürecek mi? Dolar kurunda son durum...
Dolarda düşüş sürecek mi? Dolar kurunda son durum...
Yargıtay’dan kıskançlık kararı
Yargıtay’dan kıskançlık kararı
Fitch, hangi 7 Türk şirketinin notunu yükseltti?
Fitch, hangi 7 Türk şirketinin notunu yükseltti?
DÖVİZİNİZ VARSA DİKKAT!
DÖVİZİNİZ VARSA DİKKAT!

Çörekotunda fiyat artışı yüzde 100’e ulaştı

Son aylarda çörekotu ve çörekotu yağındaki yüzde 100’e ulaşan fiyat artışı, hem esnafı hem de müşteriyi olumsuz etkilerken, işletme sahipleri ihracattan önce yerli tüketicinin ihtiyaçlarının karşılanmasını gerektiğini vurguladı.

Ekonomi 02.03.2021, 10:08
2
Çörekotunda fiyat artışı yüzde 100’e ulaştı

Son aylarda çörekotu ve çörekotu yağındaki yüzde 100’e ulaşan fiyat artışı, hem esnafı hem de müşteriyi olumsuz etkilerken, işletme sahipleri ihracattan önce yerli tüketicinin ihtiyaçlarının karşılanmasını gerektiğini vurguladı.

Türkiye’de tüketimi üst seviyelerde olan çörekotu ve çörekotu yağı dünya genelinde de rağbet görürken, bu değerli ürün Korona virüs (Covid-19) pandemisiyle birlikte daha fazla tüketilmeye başladı. Ancak ülkenin ihtiyacını karşılanmadan çörekotunun yurtdışına ihraç edilmesinin, Türkiye piyasasında fiyatında büyük artışa sebep olduğu belirtiliyor. Yaklaşık son 3 ay öncesinde kilosu 30 liraya satılan çörekotu şimdi ise 70 liraya kadar çıktı. Vatandaşlar haklı olarak tepki gösterdiği satıcılar ise, fiyat artışında kendilerinin bir payı olmadığını aktararak, “Bu üründe önce ülke ihtiyacının karşılanması gerekiyor. Sonra ihraç edilmeli” diyor.

Müşteri bir öncekinden 2 kat fazla fiyat görünce tepki gösteriyor

Eskişehir yıllardır aktar olarak hizmet veren Tuncay Tezcan, çörek otu ve çörekotu yağındaki son fiyat artışı hakkında bilgi verdi. Artan fiyatlar nedeniyle vatandaşların tepkisine tepkiye maruz kaldıklarını belirten Tezcan, “Özellikle son 3 aylık dönem de fiyatlarında müthiş derecede artış yaşandı. Biz bunları müşterilerimize yansıtmakta gerçekten zorluk yaşıyoruz. Gelen tepkilere karşı çok mahcup oluyoruz. Yaklaşık 3-4 ay önce çörekotunun kilosunu 30-35 liradan satarken şimdi 70 liralara kadar çıktı. Çörekotunun 50 gramlığı 8-10 liradan 20 liraya, 250 gramlık çörekotu yağı ise 35-40 liralardan 90 liralara kadar çıktı. Yaklaşık 2-3 katı kadar fiyat farkı geldi. Tabii biz bu fiyat farklarını müşterilerimize yansıtırken çok üzülüyoruz, mahcup oluyoruz. Müşterimiz bir ay önce 50-60 liraya aldığı çörekotuna 90 lira demek zorunda kalıyoruz. ‘Neden bu kadar fiyat farkı oldu?’ dediklerinde biz de mahcup oluyor, durumu kısa bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Müşterimize yardımcı olmaya çalışıyoruz” şeklinde durumu anlattı.

Fiyat artınca satış düştü

Çörekotundaki fiyat artışından sonra satışlar da düştüğü dile getiren Tezcan, “İmkânı olanlar alabiliyor, ama artık eskisi gibi fazla bir sürüm de yapamıyoruz. Eskiden günde 10-15 şişe çörekotu yağı satarken veya gündelik çörekotu satışlarımız daha fazlayken şimdi yarı yarıya düştü” dedi.

Avrupa ve Amerika’da Anadolu çörek otunu tercih ediliyor

Vatandaşlar Covid-19 pandemisi dolayısıyla bağışıklık güçlendirecek bitkisel ürünlere yönelirken, çörekotuna yurtdışından talep her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu durumun Türkiye pazar fiyatlarını artırırken, ihracatta öncelikli olarak Avrupa ve Amerika’nın tercih edildiğini söyleyen Tezcan, “Çörekotu, Korona virüs sebebiyle özellikle Avrupa ve Amerika’da çok talep edilen bir ürün oldu. Bizim Anadolu çörekotu dünyadaki en kaliteli çörekotu guruplarına giriyor. Bizim çörekotumuzun kalitesi yüksek olunca tabii ki tüm dünyada Korona virüse karşı mücadele edebilmek ve bağışıklığı artırmak için Türkiye’den çörek otu alımlarını artırdı ” dedi.

“İlk önce bizim insanlarımız”

Aktar Tuncay Tezcan, büyük tüccarın önce Türkiye’nin rekoltesini karşıladıktan sonra yurtdışından gelen taleplere dönüş sağlarsa yerli tüketicinin daha uygun fiyatlarda çörek otu ve çörek otu yağı alabileceğini vurguladı. Tezcan konuşmasını şöyle devam etti:

“İlk önce kendi insanımız, kendi vatandaşımız, kendi milletimiz olmalı. Onlara daha uygun fiyatlardan satmak istiyoruz. Tüccar kendi ihracatına, kazancına bakıyorlar, tabanda ne olursa olsun onu hiç düşünen yok. Özellikle büyük esnaflarımız, tüccarlarımıza şunu diyebilirim; önce kendi milletimizin ekonomisi, Türkiye’nin rekoltesini karşıladıktan sonra yurtdışından gelen talepleri karşılarlarsa daha uygun fiyatlarda sunum yapabiliriz.”
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 26 45
6. Alanyaspor 26 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 26 40
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 26 62
2. M. United 26 50
3. Leicester City 26 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 24 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 26 34
13. Crystal Palace 26 33
14. Southampton 26 30
15. Burnley 26 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 26 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20