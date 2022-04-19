banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Antalya’da hortum seraları vurdu
Antalya’da hortum seraları vurdu
Edirne’de buğday 5 lira 152 kuruştan satıldı
Edirne’de buğday 5 lira 152 kuruştan satıldı
Tüm gözler aynı anda FED ve Türk lirasına çevrildi!
Tüm gözler aynı anda FED ve Türk lirasına çevrildi!
Bir alkol grubuna zam geldi!
Bir alkol grubuna zam geldi!

Çöpten 23 bin konutluk enerji

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2019 yılından bugüne kadar merkez ve Çarşamba’da bulunan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri ile 168 milyon kilovatsaat elektrik üreterek, 82 milyon metreküp gazın atmosfere karışmadan enerjiye dönüşümünü sağladı.

Ekonomi 19.04.2022, 14:30
Çöpten 23 bin konutluk enerji

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2019 yılından bugüne kadar merkez ve Çarşamba’da bulunan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri ile 168 milyon kilovatsaat elektrik üreterek, 82 milyon metreküp gazın atmosfere karışmadan enerjiye dönüşümünü sağladı.

Samsun’u geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kentte yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı noktasında da önemli bir mesafe kat ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi iklim değişikliği ile mücadele kapsamında bir taraftan çevre yatırımlarına ağırlık verirken diğer taraftan enerji ihtiyacını rüzgar, su ve güneş gibi doğal kaynaklardan karşılayacak projeler üretiyor. Bu kapsamda yapılacak yatırımlardan birisi de GES ve RES projeleri. Kurulması planlanan GES ve RES ile Büyükşehir Belediyesi her yıl 150 ile 200 milyon lira arasında kaynak sağlamayı hedefliyor.

Çöpten 23 bin konutluk enerji

Samsun’a değer katacak yatırımları hizmete alırken, enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim konusunda da önemli çalışmaları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri ile de hem çevreye değer katıyor hem de çöpten enerji üretimiyle ekonomiye güç kazandırıyor. Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde metan gazından elektrik üretimi yapılıyor. 2019 yılından bu yana Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait Merkez Avdan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ile Çarşamba Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’nde yaklaşık 168 milyon kilovatsaat elektrik üretilerek, 82 milyon metreküp gazın atmosfere karışmadan enerjiye dönüşümü sağlandı.

Atık çamuru enerjiye dönüşüyor

Avdan Katı Atık Düzenli Depolama Sahası içerisindeki ‘Çamur Kurutma Tesisi’nde de, yılda 32 bin ton çamur bertaraf edilerek 3 milyon metreküp doğalgaza eşdeğer bir yakıt tasarrufu sağlanıyor. Tesis ile ayrıca yıllık 70 bin ton karbondioksit gazının atmosfere salınımı engelleniyor. Tesiste günde yaklaşık 90 ton civarında çıkan arıtma çamurlarının bertaraf edildiğini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Çevreyi atalarımızın mirası değil çocuklarımızın emaneti olarak görüyor ve emanete en iyi şekilde sahip çıkmak için canla başla çalışıyoruz” dedi.

“Sorumluluğumuzun bilincinde önemli adımlar atıyoruz”

Enerji, sağlık ve ulaşım gibi yaşamsal ihtiyaçların karşılanmasında kaynakların verimli kullanımının hayati önem taşıdığını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Enerjide tam bağımsızlık için şehirlerimizin üzerine düşen çok büyük sorumluluklar var. Biz de sorumluluğumuzun bilinci ile önemli adımlar atıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi farklı alternatifleri şehrimize uygulamak adına projeler üretiyor, yenilenebilir enerji noktasında kurumsal adımlar atıyoruz. 2030 yılında tüm kurumsal tüketimlerimizi karşılayarak ‘karbon nötr’ kurumlar arasında yer almayı hedefliyor, gelecek nesillerimize tertemiz bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Şehrimizdeki kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi, atık oluşumunun önlenmesi ya da minimize edilmesi ve oluşan atığın toplanarak geri kazanımını sağlamak adına çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 19 Nisan 2022
İmsak 04:39
Güneş 06:12
Öğle 13:08
İkindi 16:53
Akşam 19:54
Yatsı 21:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 31 63
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Eyüpspor 31 51
6. Erzurumspor 30 50
7. Manisa Futbol Kulübü 31 43
8. Samsunspor 30 43
9. Adanaspor 31 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Altınordu 31 38
14. Menemen Belediyespor 30 36
15. Denizlispor 30 36
16. Kocaelispor 30 36
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 30 12
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 32 57
5. M. United 32 54
6. Arsenal 31 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 30 40
10. Brighton 32 40
11. Brentford 33 39
12. Southampton 32 39
13. Crystal Palace 31 37
14. Newcastle 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 31 25
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 75
2. Barcelona 31 60
3. Sevilla 32 60
4. Atletico Madrid 32 60
5. Real Betis 32 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 32 49
8. Athletic Bilbao 32 45
9. Osasuna 32 44
10. Valencia 32 42
11. Celta Vigo 32 39
12. Espanyol 32 39
13. Elche 32 35
14. Rayo Vallecano 31 34
15. Getafe 32 32
16. Cadiz 32 31
17. Granada 32 29
18. Mallorca 32 29
19. Levante 32 25
20. Deportivo Alaves 32 25
parçalı bulutlu