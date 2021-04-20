Çöpte ‘pırlanta’ buldu, halka açıyor

Doğtaş ve Kelebek Mobilya markalarıyla bilinen Doğanlar Holding, çöpe ve biyokütleye dayalı elektrik üretim yatırımları yapan şirketi Biotrend Enerji’yi halka açıyor. Biotrend halka arzından beklenen 750 milyon liralık gelirin yüzde 60'ı, 15 çöpten elektrik üretim tesisi ile iki biyokütle santrali bulunan Biotrend Enerji'nin kasasına girecek. Şirket halka arz gelirlerini satın almalarda, borç azaltmada ve yeni projelerde kullanacak. Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Biotrend Enerji’nin halka arzı öncesi Enerji Günlüğü’nün sorularını cevapladı.

Atıktan enerji işi ne zaman başladı?

Bundan dört yıl önce Biotrend Enerji’ye ortak olduk. Daha sonra ortaklık yapısında değişiklikler oldu, hisselerin yüzde 97’si Doğanlar Holding’e geçti. Şu anda İnegöl, İzmir, Giresun, İskenderun, Malatya, Sivas, Uşak, Balıkesir, Bergama gibi yerlerde çöpten elektrik üretim tesislerimiz bulunuyor. Ayrıca iki tane de biyokütle santrali projemiz var.

Üretim kapasiteniz nedir?

2021’e 55.8 MW kurulu güçle girdik, yıl sonunda toplam 91.5 MW’a ulaşacağız. Lisanslandırılmış 17 projemizin toplamı 178 MW. Biz bu işe entegre atık yönetimi diyoruz. Çünkü farklı gelir kalemlerimiz de var. Gelen çöplerdeki demiri, camı, plastiği, kartonu ayırıp satabiliyoruz. Ayrıca kısaca ATY dediğimiz atıktan üretilmiş yakıt da elde ediyoruz. Sanayicilere buhar satmayı, santrallerimizden çıkacak sıcak su ile seracılık yapmayı, ayrıca kompost gübre üretmeyi düşünüyoruz.

Ana girdiniz çöp, peki ne kadar potansiyel var?

Bir kişi günde ortalama 1 kilo çöp üretiyor. Yani Türkiye’de günde yaklaşık 80 bin ton çöp üretiliyor. Bunun 45 bin tonu günlük olarak işlenebiliyor. İşlenebilir çöplerin yüzde 20’sini Biyotrend olarak biz değerlendiriyoruz.

Halka arz geliri nasıl değerlendirilecek?

Beklediğimiz 750 milyon liralık halka arz gelirinin yüzde 60’ı şirketin kasasına, yüzde 40’ı mevut hissedarlara gidecek. Elde edeceğimiz geliri üç şekilde kullanacağız. Yüksek faizli kredilerin azaltılmasında, yani kısmi kredi kapamasında, yeni tesislerin kurulmasında ve satın almalarda kullanacağız.

Bu işteki rakip ya da rakipleriniz kimler?

Türkiye’de bizimki gibi böyle bir yapılanma henüz çok fazla yok. İlk başta bizim de çöpe ön yargımız vardı. Fakat bu işe ilk girdikten sonra bakışımız değişti. Kardeşimin ilk işe girdiğimizde kullandığı bir sözü hatırladım, kendisi ‘Bu çöp değil, pırlanta’ demişti. Yani biz aslında çöpü değil, pırlantayı halka açıyoruz. Biyogaz ve çöpten elektrik üretimi devlet tarafından da destekleniyor.

Zeytin çekirdeği de değerlendirilecek

Biotrend Enerji tesislerine sadece çöp tesisi olarak bakmadıklarını belirten Davut Doğan, “Yan ürünlerden gübrenin satışı, sıcak suyun seracılıkta kullanımı ve karbon sertifikası satışı gibi çok büyük ve önemli başka fırsatlar da var. Aydın’daki tesiste zeytin çekirdeğini değerlendirmeyi düşünüyoruz. Edirne’deki tesiste daha çok orman atıkları öne çıktı. Biz ağaç kesmiyoruz, Orman Bakanlığı’nın kestiği ağaçların köklerini değerlendiriyoruz” dedi.

‘Çöpümüz artacak, girdi sıkıntısı yaşanmaz’

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, “Ya çöpler kıymete biner de ileride girdi sıkıntısı yaşarsanız” sorusunu şöyle cevapladı: “Belediyelerle sözleşmelerimiz var, tesislerimize ne kadar çöp taşırlarsa o kadar katkı payı ödüyoruz, çöpleri vermeme gibi bir düşünceleri olamaz. Ayrıca Türkiye’de yüzde 1’e yakın bir nüfus artışı var. İnsanların gelişme düzeyi yükseldikçe çöp üretimi de artacak. Türkiye’nin 95 bin MW kurulu gücü var bunun 50 bin MW'ı yenilenebilir enerji. Biyoenerjinin payı ise sadece 1.500 MW. Söylemek istediğim şey şu; çok büyük fırsatlar var, gidilecek daha çok yol var.” (DUNYA.COM/Mehmet KARA)