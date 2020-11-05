Commerzbank: Trump kazanırsa dolar güçlenir

Commerzbank tarafından hazırlanan raporda, ABD seçimini Donald Trump'ın kazanması halinde dolarda yükseliş görülebileceği öngörüsünde bulunuldu.

Kuruluş ABD'de Beyaz Saray, Senato ve Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Parti tarafından kontrol edilmemesi halinde mali politikanın daha sınırlayıcı olacağını tahmin etti. "Bu da orta-uzun vadede enflasyon beklentilerine etkisi bakımından dolar pozitif bir gelişme" yorumu yaptı.

Commerzbank analisti Ulrich Leuchtmann, "Ayrıca Trump yönetiminde küresel ticaret muhtemelen daha fazla hasar alır, bu da küresel ölçekte güvenli liman varlıkları destekler" ifadelerini kullandı.