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Çöl sıcakları narenciye ve zeytini vurdu, rekoltede yüzde 50 düşüş bekleniyor

ANTALYA’NIN KUMLUCA VE FİNİKE İLÇELERİNDE 15 – 20 MAYIS TARİHLERİNDE YAŞANAN ANİ SICAKLIK YÜKSELMELERİNDEN NARENCİYE VE ZEYTİN BAHÇELERİ ETKİLENDİ.

Çöl sıcakları narenciye ve zeytini vurdu, rekoltede yüzde 50 düşüş bekleniyor

ANTALYA’NIN KUMLUCA VE FİNİKE İLÇELERİNDE 15 – 20 MAYIS TARİHLERİNDE YAŞANAN ANİ SICAKLIK YÜKSELMELERİNDEN NARENCİYE VE ZEYTİN BAHÇELERİ ETKİLENDİ.

28 Mayıs 2020 Perşembe 11:10
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Çöl sıcakları narenciye ve zeytini vurdu, rekoltede yüzde 50 düşüş bekleniyor

Antalya’nın Kumluca ve Finike ilçelerinde 15 – 20 Mayıs tarihlerinde yaşanan ani sıcaklık yükselmelerinden narenciye ve zeytin bahçeleri etkilendi. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, rekoltede yüzde 50’lik bir düşüş beklendiğini söyledi.

Kumluca ve Finike ilçelerinde portakal, mandalina, limon ve zeytin meyveleri çiçek açıp tam meyve vermeye hazırlandığı dönemde meydana gelen ani ve aşırı sıcak hava, meyvelerin yanmasına neden oldu. Konuyla İlgili açıklama yapan Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, “16 -21 Mayıs’taki aşırı yüksek sıcaktan dolayı narenciye ve zeytinde yüzde 50 kaybımız var. Daha fazlası da var bunun, şu an bizim gördüğümüz yüzde 50 civarında. Bu yıl zeytin hasadımızı da etkileyecek. Sofralık zeytin ve zeytinyağında da sıkıntı çekeceğiz. Finike Kumluca portakalını raflarda çok az göreceğiz. Bu sıcak çarpmasının TARSİM kapsamına alınmasını devletimizden ve TARSİM yetkililerinden arz ediyoruz” çağrısında bulundu.

"Kalmadı denecek kadar az"

Üretici Selehattin Ergen ise, “16 – 20 Mayısta bölgemizde ve ilçemizde yaşanan aşırı sıcaktan dolayı ürünlerimiz kalmadı denecek kadar az. Portakal ağaçlarımızdaki meyvelerimiz döküldü. Bu yıl Finike Portakalı yok denecek kadar az. Çok mağdur durumdayız” dedi.

Ziraat Mühendisi Ahmet Dumanoğlu da, “16 – 20 Mayıs tarihleri arasında Türkiye’de çok anormal bir sıcak oldu. Çöl sıcakları denen bir sıcak oldu. Bu sıcakların ani şok etkisi ile narenciye bahçelerimizdeki meyvelerde yüzde 60’a kadar oranda meyve dökümü oldu. Bu şu demek oluyor ki, çok değerli olan Finike portakalımızın raflarda çok az miktarda bulunacağını gösteriyor. TARSİM özellikle bunu kabul etmiyormuş. Ben diyorum ki bu da bir doğal afettir. Bununla ilgilenmelerini istiyoruz. Çünkü narenciye ve zeytin üreticilerimiz ciddi anlamda bir mağduriyet yaşamaktadırlar” ifadelerinde bulundu.

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