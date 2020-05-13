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Çok Kullanımlık Maske Üretiminde İhracat Serbest Bırakıldı

Çok Kullanımlık Maske Üretiminde Standartlar Belirlenerek İhracat Serbest Bırakıldı, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz Biz Hazırız Mesajı Verdi

Çok Kullanımlık Maske Üretiminde İhracat Serbest Bırakıldı

Çok Kullanımlık Maske Üretiminde Standartlar Belirlenerek İhracat Serbest Bırakıldı, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz Biz Hazırız Mesajı Verdi

13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:20
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Çok Kullanımlık Maske Üretiminde İhracat Serbest Bırakıldı

Dokuma, örme, triko ve dokunmamış mensucatlardan mamul çok kullanımlık maske üretim standartları Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, TSE, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ile gerçekleştirilen ortak çalışmalar neticesinde belirlendi. Açıklanan standartlara göre; çok kullanımlık maskelerde klips, zımba gibi keskin kenarlar olmayacak, ciltle temas halinde risk taşımayan malzemeler kullanılacak. Örme/dokuma/triko ya da dokunmamış kumaşlar kullanılarak üretilecek çok kullanımlık maskeler, 3 mikrondan daha büyük damlacıklar için bariyer görevi görecek.

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz Biz Hazırız Mesajı Verdi

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz belirlenen standartlar ve ihracatın serbest bırakılmasına ilişkin: ‘İTHİB olarak çok kullanımlık maske standartların belirlenmesine yönelik çalışmalarda ortak olarak yer aldık, ülkemiz Fransa ve İspanya’dan sonra bu standartları belirleyen üçüncü ülke oldu. Ülkemiz ihracatına en büyük katma değeri sağlayan sektörlerden biri olarak çok kullanımlık maske ihracatı konusunda Ticaret Bakanlığımızla yoğun mesai harcadık. Hazırladığımız raporlarda bu alanda kapasitemizin sadece yüzde 5’ini kullanarak ayda 650 milyon adet çok kullanımlık maske üretim kapasitesine ulaşacağımızı bildirdik. Halkımızın ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra tıbbi maske, çok kullanımlık maske – önlük gibi medikal tekstil ürünleri üretimimizin sadece bir kısmını ihraç ederek 5 milyar doların üzerinde bir ihracat potansiyeli yaratabiliriz. Çok kullanımlık maske ihracatındaki yasak nedeniyle firmalarımız yurt dışından gelen siparişleri ihracata çeviremiyor ve müşteri kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyordu. Yasak kararının kaldırılmasıyla tüm bu olumsuzluklar da ortadan kalkmış oldu.’ açıklamasında bulundu.

Öksüz, “Covid - 19 pandemisine rağmen tekstil ve hammaddeleri sektörü olarak Nisan ayında yaklaşık 170 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Üzerimize düşen sorumlulukların farkında olarak daha çok ihracat, yatırım ve istihdam için biz hazırız. Bu kapsamda çok kullanımlık maske standartların belirlenmesinde ve ihracatının serbest bırakılmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ticaret Bakanlığımıza ve Türkiye İhracatçılar Meclisimize teşekkür ederiz” dedi.

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