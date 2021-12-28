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Coğrafi işaretli ürünlere talep artıyor

- Trendyol’da satış yapan yerel üreticiler bir ayda 11 bin adet coğrafi işaretli ürünü müşterilerle buluşturdu

Ekonomi 28.12.2021, 10:29
Coğrafi işaretli ürünlere talep artıyor

İSTANBUL (AA) - Trendyol’da satış yapan yerel üreticiler, bir ay gibi kısa sürede 11 bin coğrafi işaretli ürün satışı gerçekleştirirken, en çok satılan coğrafi işaretli ürün ise Bursa’nın Gemlik zeytini oldu.

Trendyol, kasımda hayata geçirdiği Yöresinden Ürünler Programı’na ilişkin bir aylık verilerini açıkladı.

Farklı şehirde yaşayan ve memleketinin ürünlerine ulaşmak isteyenler, sağlıklı yaşam için organik ve yerel ürünleri tercih edenler coğrafi işaretli ürünlere talebi artırdı. Yerli üreticiler ve yerel üretimi desteklemek için çalışmalara imza atan Trendyol, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde başlattığı Yöresinden Ürünler Programı’nın bir aylık sonuçlarını duyurdu. Ülkemiz topraklarında yetişen coğrafi işaretli ürünleri Trendyol Yöresinden Ürünler butiğinde milyonlarca müşterisiyle buluşturan Trendyol, pazarlama, finans, operasyon ve eğitime yönelik destekleriyle yerel üreticileri güçlendirmeye ve yerel kalkınmaya katkı sağlamaya devam ediyor.

- Yerli satıcılar bir ayda tüm Türkiye’ye 11 bin ürün sattı

Trendyol’un verilerine göre Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiş, ülkemiz topraklarında yetişen 688 farklı çeşit coğrafi işaretli ürün Trendyol Yöresinden Ürünler Butiği üzerinden milyonlarca müşteri ile buluşuyor. Bir ay gibi kısa sürede 11 bin coğrafi işaretli ürün Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerle buluştu.

Şehirde yaşayan ve memleketinden ürünlere ulaşmak isteyenler, sağlıklı yaşam için organik ve yerel ürünleri tercih edenler Trendyol’un Yöresinden Ürünler Butiği’nden alışveriş yaptı.

- Uşak’ın ev tarhanası Türkiye’nin dört bir yanına ulaştı

En çok coğrafi işaretli ürün satışı yapan iller Bursa, Uşak, Aydın, Antalya, Afyonkarahisar ve Gaziantep oldu. Coğrafi işaretli ürünler içerisinden en çok tercih edilen ürün ise Bursa’nın Gemlik zeytini iken, onu Uşak'ın acısız ev tarhanası, Gaziantep'in kavrulmuş tuzlu antep fıstığı, Aydın'ın kuru inciri ve Uşak'ın acılı ev tarhanası takip etti.

- Yöresinden milyonlarca ürün Trendyol’da

Trendyol Yöresinden Ürünler Butiği'nde, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescilli binlerce coğrafi işaretli ürün yer alıyor. Uşak tarhanasından Balıkesir'in el işi iğne oyasına, Erzurum civil peynirinden Tokat Niksar cevizine, Giresun çiğ fındığından Kütahya'nın el yapımı seramik ürünlerine, Bursa Gemlik'in zeytinlerinden Isparta'nın gül yağına kadar birbirinden farklı coğrafi işaretli ürüne ulaşılabiliyor.

- Yerel üretime özel destek

Yöresinden Ürünler Programı’na katılan coğrafi işaretli ürün satıcılarına; özel komisyon indirimi, reklam pazarlama desteği, operasyonel süreçlerde özel destek, Trendyol Akademi ile e-ticaret eğitimleri, kurumsal anlaşmalı fiyatlar üzerinden kargo gönderimi ve her bir satıcıya özel atanan e-ticaret danışmanları aracılığıyla geniş imkanlar sunuluyor.

#Trendyo
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