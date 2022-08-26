Coğrafi işaretli Tunceli sarımsağının ilk hasadı yapıldı.

Tunceli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında finanse edilen "Dağ Sarımsağı Dar Gelirlinin İstihdam Kapısı Oluyor" Projesi bünyesinde Ovacık ilçesinde kurulan Tunceli Sarımsağı Kıska Üretim Merkezinde sarımsak tohumu ve kıskası hasadı yapıldı. Yapılan ilk hasada, Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen de katıldı. Taşkesen hasatta yaptığı açıklamada, “Özellikle İlimize ait endemik bir tür ve coğrafi işaretli ürünümüz olan Tunceli sarımsağının doğadan toplanmasının önlenmesi ve korunması yine tarla koşullarında üretiminin arttırılması amacıyla gerçekleştirdiğimiz projemizde kadın üreticilerimiz tarafından ilk tohum ve kıska hasadı yapıldı. Bu kapsamda elde edilen tohum ve kıskalar Tunceli Sarımsağı üretmek isteyen üreticilerimize talep etmeleri durumunda dağıtılacaktır” dedi.