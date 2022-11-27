Coğrafi işaretli Anzer Balı raflardaki yerini aldı

Rize’nin dünyaca ünlü coğrafi işaretli Anzer Balı kalite kontrollerinden geçmesinin ardından 2 bin TL’lik fiyatı ile satış için raflardaki yerini aldı.

2 bin 300 rakımdaki Anzer Yaylası’ndan hasat edilen Anzer Balları’ndan alınan numunelerin Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kalite kontrolleri yapılmak üzere Hacettepe Üniversitesi’ne gönderilmesinin ardından kontrolden geçen ballar dolum yapılarak mühür ve coğrafi işaret bandrolü de yapıştırılarak ambalajlandı. Satışa hazır hale getirilen ballar arıcılara teslim edildi. Arıcılar Anzer Balını satmak için 2 Bin TL’den raflara dizdi.

Anzer Balının coğrafi işaret almasıyla birlikte bala daha çok talebin arttığını ifade eden Selehattin Deniz, "Yaklaşık 20 yıldır arıcılık yapıyoruz. Resmi olarak coğrafi işaretli Anzer balı üreticisiyiz. Bu sene genel olarak hava şartları çok iyi ve çok güzeldi. Yaklaşık 10 gün hava kötü oldu. Havalar kötü olmasaydı Anzer Balı rekoltesi daha fazla olacaktı. Genel itibari ile sezondan memnunuz. Anzer balımızın resmi fiyatı 1 kilogramı 2 bin lira, yarım kilosu bin lira, 250 gramı da 500 liradır. Coğrafi işaret aldıktan sonra taklitçilerden daha çok kurtulduk. Coğrafi işaretin taklidi olmuyor. Coğrafi işaret aldıktan sonra tüketiciler Coğrafi işaretli Anzer balı talep etmeye başladılar. Satışlar her geçen gün daha da artıyor. Anzer Balına Yurt dışından özelliklede Arap ülkelerinden fazla rağbet oluyor. Bundan dolayı da Anzer balı satışında bir problem olmuyor. Her sene balımız erkenden bitiyor, bal için artık ön sipariş alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Balımızı coğrafi işaret tescili ile güvenli ve emniyetli bir şekilde tüketicilere sunmaktayız"

Anzer Balının coğrafi işaret ile beraber mühürlenmesiyle tüketiciler için balın daha güvenilir olduğunu belirten Deniz, "Anzer balı üretim aşaması genelde 1 Haziran ile 20 Haziran arasında arıcılar Anzer’e çıkarak arılarını götürür. 1 Ağustos ile 10 Ağustos arasında bal hasadı yapılır. Ballar kazanlarda sağılır, süzüldükten sonra arıcılar birliğinin dolum tesisine götürülür. Tarım İl Müdürlüğü görevlilerince numune alınır. Daha sonrada Hacettepe Üniversitesi’ne tahliller gönderilir. Anzer balının tahlilleri geldikten sonra ikinci bir tahlil için Arıcılar Birliği tarafından şeker, glikoz, sakkaroz değerleri tespit edilmek için tahlillere gönderilir. İkinci tahlil yapıldıktan sonra ballar mühürlenir. Mühürlendikten sonrada ambalajlanıp satışa sürülür. Ballarımız daha güvenli, daha kaliteli, polen değerleri daha yüksek. Balımızı coğrafi işaret tescili ile güvenli ve emniyetli bir şekilde tüketicilere sunmaktayız" şeklinde konuştu.

"Özellikle tüketicilerimizden coğrafi işaretli balları almalarını talep ediyoruz"

Tüketicilerin özellikle coğrafi işaretli balları tercih etmeleri gerektiğini söyleyen Deniz, "Rize’de Anzer balının yaklaşık 500 çeşidi vardır. Anzer’de meyve ağacı bitki yoktur. Tamamen yer çiçeklerinden oluşur. Anzer’de kestane ağacı olmaz. Kendine öz çiçeklerden oluşur. Bu nedenle tadı diğer ballardan ayrıt edilir. Ancak Hacettepe Üniversitesi, fen fakültesi, biyoloji bölümü ayrıt etmektedir. Günümüz koşullarında ekonomik şartlardan dolayı fiyatlar her sene güncelleniyor. Çünkü maliyetimiz artıyor. Bunun akaryakıtından tutun şekerinden tutun hepsinde fiyatlar arttıkça bizlerde mecburen fiyatları artırmaktayız. Ballarımızın hepsi kalitelidir. Aşağı Anzer balının farkıyla yukarı Anzer balının kalite farkı vardır. Balların polen değerlerine göre yer yer değişebilir. Özellikle tüketicilerimizden coğrafi işaretli balları almalarını talep ediyoruz" dedi.