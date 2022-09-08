Coğrafi işaretle tescillenmesi beklenen Çavuş Üzümünün hasadı başladı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinin yerel ürünlerinden olan ve coğrafi işaret için başvuru yapıldıktan sonra tescillenmesi beklenen Çavuş Üzümünün hasadı başladı.

"Çoban çavuşu", "pembe çavuş" ve "misket çavuşu" gibi çeşitleri de bulunan Çavuş Üzümü, ince kabuğu, az çekirdek sayısı, salkım şekli orta iri şekliyle dikkat çekiyor. Safranbolu ilçesinde uzun yıllardır yetiştirilen ince kabuklu olması, hoş kokusu ve kalitesiyle tercih edilen "Çavuş Üzümü" hasadı başladı.

Safranbolu Kaymakamlığı öncülüğünde İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü Teknik personellerinin çalışmalarıyla 3 bin yıllık bir geçmişe sahip olan tarihi ilçedeki önemli yerel ürünlerden olan Çavuş Üzümü için coğrafi işaret alınması için yapılan başvurunun sonucu bekleniyor.

İlçede 14 yıldır üzüm yetiştiriciliği yapan Emine Özkan, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Çavuş Üzümünün en çok tutulan türlerden biri olduğunu belirterek, "Öncelikle çavuş üzümü daha kaliteli, daha sulu, pekmez ve sirkede de kullanılabildiğinden daha verimli üzüm çeşididir. Onun dışında çeşitli üzümlerimiz var" dedi.

Özkan, üç dönümlük bahçede yapılan yetiştiricilikte ağırlıklı olarak Çavuş Üzümünün yer aldığını ifade ederek, "Burada pazarlarda satışımızı yapıyoruz. Bahçemize gelip alanlar da oluyor. Geçen seneden itibaren bazen vaktim olursa bahçenin dışında ana yol güzergahı olduğundan orada da domates olsun, üzüm olsun satış yapıyorum. Kilogramı ortalama olarak 20 TL. Diğer üzüm çeşitleri ise 15-17 TL aralığında değişiyor" diye konuştu.

Çavuş Üzümünün hasadının 7 Eylül’de başladığını kaydeden Özkan, "Olgunlaşma süresi daha önce olan üzüm çeşitlerimiz olsa da çavuş üzümü genel olarak Eylül’ün ilk haftasından sonra başlar" ifadelerini kullandı.

Bahçenin önceden meyve ağırlıklı olduğunu aktaran Özkan, çocukluğumdan beri bahçe işi ile uğraştığını ve su yetersizliğinden dolayı üzüm yetiştiriciliği yaptıklarını anlattı.