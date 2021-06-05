Coğrafi işaret tescilli Salihli Kirazı’nda hasat zamanı

Manisa’nın Salihli ilçesinde coğrafi işaret olarak tescillenen dünyaca ünlü Salihli kirazının hasadına başlandı. Salihli’nin Allahdiyen, Bahçecik, Gökköy, Çamurhamamı ve Kemer Mahallesi’nde yetişen, iriliği ve lezzetiyle Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerinin sofralarını süsleyen, Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenen Salihli kirazı, 35-40 liradan alıcı bulurken, fiyatı ile üreticilerin yüzünü güldürdü. Üreticiler fiyatların düşmemesi temennisinde bulundu.

Coğrafi işaret olarak tescillenen Salihli Kirazında hasat başladı. İlk kirazlar 35-40 TL arasında alıcı bulurken iriliği ve lezzetiyle Avrupa ve Uzakdoğu sofralarının aranan lezzeti olan Salihli Kirazı hem rekoltesi hem de fiyatıyla üreticilerin yüzünü güldürdü.

“Fiyatlarımız çok iyi”

Çamurhamamı Mahallesi’ndeki kiraz üreticilerinden İlhan Gümüş, yaklaşık 20 yıldır kiraz ürettiğini söyledi. Tescilli kirazda hasada başladıklarını belirten Gümüş “Hasat ettiğimiz kirazları, mahallemize gelen alıcılara satıyoruz. Fiyatlarımız bu yıl çok iyi. Kirazda verim geçen yıla göre kimi bahçelerde iyi, kimi, bahçelerde ise çok düşük. Çünkü Nisan ayındaki yaşanan don olayı, kiraz ağaçlarını vurdu. Don yaşandığı gün, ben kiraz bahçemde, 8 yerde ateş yakarak, duman yaptım. Duman sayesinde bahçemi don olayından kurtardım. Ben mücadele ettim, tüm çiftçilerimize de öneriyorum. Kiraz hem rekoltesi, hem de fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürdü. Allah bereket versin” dedi.

“İnşallah çiftçimizin yüzü fiyatta gülmeye devam eder”

“Kirazımız tecilli Salihli Kirazıdır” diyen Çamurhamamı Muhtarı Hüseyin AygünŞ “Salihli’de Çamurhamamı, Gökköy, Allahdiyen, Bahçecik Mahallesine kadar, 200 metre rakımından başlayıp, bin metre rakımına kadar kiraz yetiştiriliyor. Bu yıl ilk etapta kiraz iyi para ile satıldı. İnşallah devamı da gelir. Çiftçimizin yüzü fiyatta gülmeye devam eder. Temennimiz budur” diye konuştu.

“Tescilli Kiraz, 35-40 liradan alıcı buluyor”

İlçenin Çamurhamamı, Gökköy, Allahdiyen ve Bahçecik Mahallelerinde, coğrafi işaret tescilli Salihli Kirazı’nın yetiştirildiğini belirten Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, kirazın ilk hasadının ise Çamurhamamı Mahallesi’nde başladığını söyledi. Yalvaç, “Salihli Ziraat-900 adı altında tescil olan kirazımız, Avrupa, Orta Asya ve Güney Asya ülkelerine ihraç edilmektedir. En çok ihraç edilen ülkelerin başında ise İngiltere, Fransa, Almanya ve Amerika gelmektedir. Geçen dönemde 600 ton kiraz üretimi yapılırken, bu yıl yaşanan don olayından dolayı rekoltede yüzde 10 veya 15’lik bir düşüş bekliyoruz” dedi. Kirazın özellikleri hakkında bilgiler veren Yalvaç “Kirazımız 26-32 kalibre arası büyüklüğündedir. Fiyatı da kalibresine göre değişmektedir. 55 liradan başlayan kiraz fiyatımız, şuan 35-40 lira arasındadır” diye konuştu. Kiraz alıcılarına seslenen Yalvaç “Üreticimizi ezmeden, ürünün fiyatını değerinde vermesidir. En büyük talebimiz budur. Biz Ziraat Odası olarak, bunun takipçisi olacağız. Fiyatların düşmemesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.