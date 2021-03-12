banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı
Netflix, hesap paylaşımını önlemek için harekete geçti
Netflix, hesap paylaşımını önlemek için harekete geçti
En güzel cuma mesajları
En güzel cuma mesajları
Deniz Çakır hakkında suç duyuru!
Deniz Çakır hakkında suç duyuru!

Coğrafi işaret Anzer’in polenine de ilgiyi arttırdı

RİZE (İHA) – Dünyaca ünlü Anzer Balı’nın ‘Coğrafi işaret’ almasıyla Anzer Poleni’ne de rağbet arttı.

Ekonomi 12.03.2021, 09:51
1
Coğrafi işaret Anzer’in polenine de ilgiyi arttırdı

RİZE (İHA) – Dünyaca ünlü Anzer Balı’nın ‘Coğrafi işaret’ almasıyla Anzer Poleni’ne de rağbet arttı.

Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylasında yüksek rakımlarda bulunan ve endemik çiçeklerden üretildiği için ünü yurt sınırlarını aşmış olan Anzer Balı, Osmanlı dönemine ait kayıtlarda yer alıyordu. Anzer Balı için Rize Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2019 yılında başlatılan Coğrafi İşaret Alınması çalışmaları meyvesini verdi. Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılmış olan başvuru sonrasında 16 Şubat 2021 tarih ve 676 numarası ile Anzer Balı coğrafi işaret tescili aldı.

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz, alınan coğrafi işaretin Anzer Poleni’ne de katkısı olduğunu, bal ile birlikte polene de rağbetin arttığını dile getirdi.

Tüketicilerin alınan coğrafi işaret sayesinde taklitleri yapılarak piyasaya sürülen Anzer Balı’nın gerçeğine daha kolay ulaşabileceğini dile getiren Başkan Deniz “Dünyaca ünlü Anzer balımıza Anzer balı coğrafi işareti alınmıştır. Tüketiciye gerçek Anzer balının ulaşması ve balın kalitesi açısından bu işaret önemlidir. Bizde Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma kooperatifi olarak balın korunmasında ve denetiminde coğrafi işaretin tesiri altındayız. Bundan sonra tüketiciler coğrafi işaretin tesiri ile Anzer balı alırlarsa gerçek Anzer balına ulaşmış olacaklardır. Halkımız hatta tüm dünya gerçek Anzer balına ulaşmak istediği için bu uygulama denetim açısından insanların gerçek Anzer balına ulaşması sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Anzer Balı’na özelliğini veren polenin de coğrafi işaret sayesinde rağbet gördüğünü sözlerine ekleyen Deniz “Aynı zamanda insanların Anzer polenine ilgisi de artmıştır. Anzer balını özel kılan Anzer polenidir, yaylada bulunan endemik bitkilerin ürettiği polenlerin kalitesi sebebiyle Anzer balı özel olmaktadır. Altı gram polenin faydası bir gram elmadan daha fazladır. Biz tüketicilerimize balla beraber Anzer poleni de illaki alsınlar diyoruz çünkü faydası çok fazla. Hem bağışıklık sistemine hem mide rahatsızlıklarına ve bir çok hastalığa faydası bilinmektedir ve halen araştırılmaktadır. Pandemi nedeniyle doğal ürünlere talep gittikçe artmıştır. Rize’mizin bu değere sahip olması nedeniyle Anzer balına ve polenine de büyük talep olmaktadır. Şuan satımız devam etmektedir fakat sınırlıdır. Yeni sezonun başına kadar müşterilerimize bir şekilde ürünleri ulaştırmaya çalışıyoruz” dedi.
Yorumlar (0)
banner422
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 28 58
4. Trabzonspor 28 51
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 28 46
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 28 39
10. Antalyaspor 28 36
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 28 30
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 28 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Adanaspor 25 27
14. Menemenspor 25 27
15. Balıkesirspor 25 26
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 29 68
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 28 50
5. West Ham 27 48
6. Everton 27 46
7. Tottenham 27 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 27 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 28 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 26 62
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 26 42
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 26 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 26 22
20. Huesca 26 20