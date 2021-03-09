Çocukların gözünden koronavirüs

Çocuklar resimlerinde iç dünyalarının söze dökmekte zorlandıkları bölümlerini ifade etme olanağı bulur. Resimleri aracılığıyla korkularını, endişelerini, isteklerini, umutlarını, mutluluklarını, ihtiyaçlarını çeşitli figürlerle, objelerle ve renk kullanımıyla kağıda aktarırlar. Bu resimler onlar hakkında bilgi verirken yaşadıkları dünyayı nasıl algıladıklarını da yansıtır. Peki onlar geçtiğimiz mart ayından bu yana devam eden, yetişkinlerin bile anlamakta güçlük çektiği bu zorlu pandemi sürecini ve koronavirüsü nasıl anlamlandırıyor?

Çocuklar bu süreçte okullarından, parklardan, sokaklardan ve sosyal aktivitelerinden uzak kaldı, kalmaya devam ediyor. Yetişkinlerden çok farklı bir dünyası olan çocukların bu virüsü hayal dünyalarında nereye yerleştirdiklerini ortaya koymak, onlara bir ifade alanı açmak isteyen Milliyet Gazetesi, çocukların koronavirüs algısını merak ederek kendi dünyalarındaki virüsün resmini çizmelerini istiyor. Bu çalışma, duygularını sözel ifadelere nazaran görsel ifadelerle daha rahat anlatabilen çocukları anlayabilmeleri için ebeveynlere de olanak sağlayacak.

Çocuklar, bir resim kağıdına istedikleri boyayı kullanarak virüsün ve pandeminin zihinlerindeki, duygularındaki yansımalarını aktararak resimleyecek ve projeye katılacaklar. Son aşamada ise ebeveynlerin, çocuklarının resimlerini milliyetcocuk@milliyet.com.tr adresine çocuğun adı ve yaşını da ekleyerek göndermeleri yeterli olacak.

Türkiye’nin her yerinden projeye katılacak çocukların çizdikleri resimler ise her hafta Cuma ve Pazartesi günleri Milliyet Gazetesi’nin “Evde Okul” eklerinde ve Milliyet Dijitalde koronavirüs ekseninde birbirlerinden bağımsız hikayeleriyle yer alacak.