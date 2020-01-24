Çocuklar İstanbul Modern'de sanat ve teknolojiyle buluşuyor

İstanbul Modern, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen, çocuklar ve gençler için yeni bir öğrenme merkezini hayata geçiriyor. Art Maker Lab çocukları ve gençleri, sanatı yeni teknolojilerle deneyimlemeye davet ediyor.

Art Maker Lab Öğrenme Merkezi; sanat yapıtına, sanat yapma eylemine, yaratıcılığa, üretkenliğe, araştırmaya, keşfetmeye, teknoloji kullanımına odaklanan özel donanımlara sahip bir mekân olma özelliği taşıyor. Müzenin içinde çocuklara ayrılan bu yeni mekân, sanat eğitimi temellerinden hareketle yaşamın bir parçası olan teknolojiyi kullanırken üretken, yenilikçi ve yaratıcı bireylerin yetişmesine destek olmayı ve çocukların sanat yapıtlarını yorumlamalarına aracı olarak, sanat duyarlılığını güçlendirmeyi amaçlıyor.

7-15 yaş grubu çocuk ve gençler için tasarlanan Art Maker Lab Öğrenme Merkezi’nin eğitim programları, sanatçılar, tasarımcılar ve yazılımcılarla birlikte geliştiriliyor. Bu eğitim programları, sanatsal üretim biçimlerinin yeni teknolojiler ile kazandığı boyutu, sanatın üretildiği ve sunulduğu dijital platformları, sanatçının değişen rolünü ve geçmişten bugüne teknolojik araçların yaratım sürecine olan etkilerini işliyor.

Art Maker Lab Öğrenme Merkezi, Pazartesi günleri hariç, hafta içi her gün 10.00, 11.00, 13.00, 14.00 saatlerinde eğitim kurumları, Cumartesi ve Pazar günleri 11.00, 13.00, 15.00 saatlerinde çocuklar için düzenleniyor.

Programlar ücretsiz.

Art Maker Lab Öğrenme Merkezi, iki farklı eğitim programını içeriyor:

Pazartesi günleri hariç, hafta içi her gün eğitim kurumları ve hafta sonları bireysel katılımcılar için düzenlenen “Robotlar Sanat Yapar mı?” ve her ayın bir hafta sonu, toplam 15 farklı konuğuyla belirli tarihlerde gerçekleştirilen “Art Maker Lab Buluşma Etkinlikleri”.

“Robotlar Sanat Yapar mı?”

Çocuklar ve gençlerin programa özel tasarlanan mekanik, elektrikle çalışan ve yapay zekâ teknolojisinden faydalanan eğitim araçlarını kullanarak sanatsal üretimlerde bulundukları eğitim etkinlikleri, çağdaş sanat çalışmalarının biçimsel çeşitliliğinden ilham alır. Sanatın, geleneksel teknoloji ve bilgisayar teknolojileriyle insan üretimine benzer biçimde üretilme olasılıklarını deneyimler. Program, temelinde, günümüzde veya gelecekte robotların sanat yapıp yapamayacaklarını tartışmayı hedefler.

İçinde resim, heykel, video sanatı ve edebiyat gibi sanatın farklı uygulama alanlarındaki teknoloji kullanımlarını ve geçmişten bugüne teknolojinin geçirdiği dönüşüm, gelişime dikkat çekerken çocukları “Sanat bir nesne midir? Sanat bir üretim süreci midir? Sanatı kim üretir? Sanatsal biçimler neler olabilir? Sanal ortamda sanatsal üretim tasarlanabilir mi? Geleceğin teknolojisiyle sanat nasıl üretilebilir?” gibi günümüze ve geleceğe ilişkin soruları düşünmeye teşvik eder.

Çalışmalarında sanat ve teknolojiyi buluşturan Bager Akbay’ın önerileri ve tasarımlarıyla oluşturulan “Robotlar Sanat Yapar mı?” eğitim programı, “Şans Eseri Sanat, Şipşak, Ansızın Ben, Büyüyen Oyun Platformu ve Sihirli Kitap” başlıklarıyla beş ayrı deneyim alanını içerir.

“Robotlar Sanat Yapar mı?” Şans Eseri Sanat adlı uygulama adımıyla başlar. Bu istasyon, çocuklara ve gençlere çağdaş sanatta dışavurum, rastlantısallık yaklaşımı ve biçimsel öğelerini; ilki mekanik, ikincisi ses frekansıyla ve sonuncusu da bir yapay zekâyla çalışan üç farklı sanat teknolojisiyle deneyim olanağını sağlar. Mekanik olarak çalışan araçla su bazlı boyalarla kompozisyonlar ürettirir, ses titreşimleriyle lekelerden oluşan resmin oluşumu izlettirir ve bir robotun çocukların ellerini kullanarak nasıl resim çizdiğine tanık olmalarını sağlar.

Şipşak, çocukların fotografik bir görüntünün nasıl oluştuğunun sırrını öğrenecekleri ikinci istasyondur. Bu istasyonda çocukların, camera obscura, yani fotoğraf teknolojisinin ilk aracı olan iğne deliği fotoğraf makinasının temel prensibini tanımaya ve dijital fotoğraf makinasıyla farklıklarını keşfetmelerine aracı olunması amaçlanır.

Üçüncü istasyon olan Ansızın Ben’de çocuklar drama, animasyon teknikleri ve multimedya uygulamaları kullanır ve animasyonlar hazırlar. Büyüyen Oyun Platformu’nda ise sanal ortamda modeller tasarlayıp, 3B yazıcılarla tasarımlarını üretirler. Bu uygulama, çocukların ürettiği formları bir araya getiren, her bir etkinlikte de çoğalan bir makete dönüşerek kolektif bir projeye dönüşür.

Sihirli Kitap, hikâyesini çocukların yazacağı bir deneyim alanı. Bu uygulamada çocuklar, yazdıkları hikâyeyi bilgisayara aktarır ve hikâyede geçen kelimeler, sinestezik bir yazılım aracılığıyla farklı duyu algılarını tetikleyen bir düzenlemeye dönüşerek sihirli kitabın sayfalarına yansıtılır. Bu alan çocukların, teknoloji aracılığıyla duyular arasında etkileşimli anlatılar oluşturmasına aracı olur.

Pazartesi günleri hariç her gün düzenlenir. Hafta içi okullar, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00 saatlerinde, hafta sonları ise çocuk grupları 11.00, 13.00, 15.00 saatlerinde programlara rezervasyon yaptırarak katılabilir. Ekinlik süresi 60 dk'dır.