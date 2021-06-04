Çocuk yaşlarda öğrendiği tandırda ekmek pişirme işi gelir kapısı oldu

Iğdır’da yaşayan Necife Karakuş, çocuk yaşlarda annesinden ve ninesinden öğrendiği ekmek pişirme işi sayesinde 5 yıldır ailesini geçindiriyor.

Iğdır’da 5 yıl önce, kocası karşı çıkmasına rağmen iş yeri açmak için KOSGEB’e başvuran Necife Karakuş, çocuk yaşlarda annesinin ve ninesinin yanında öğrendiği tandırda ekmek pişirme işiyle şimdi ailesine bakıyor. Havanın ve tandır ateşinin sıcaklığına rağmen işini yapmaktan geri durmayan Karakuş’un şu anda en büyük destekçisi ise kocası. Tek başına başladığı çalışma serüveninde şu anda yanında birçok kişiyi çalıştırdığını söyleyen Karakuş, hemcinslerine çalışmaları konusunda çağrıda bulunmayı da ihmal etmedi.

"İlk başlarda çalışmama karşı çıkan eşim daha sonra bana destek çıkmaya başladı"

4-5 yıldır ekmek pişirme dükkanı açtığını belirten Necife Karakuş, “Eşim ilk başlarda çalışmama karşı çıkıyordu. Ama benim aklımda hep bir iş kurma hayali vardı. Ancak eşim çalışmamı istemediği için ilk başlarda biraz zorlandım fakat daha sonra onu da ikna ederek ekmek pişirmek için iş yeri açmayı düşündüm ve KOSGEB’e başvuruda bulundum. Daha sonra işyeri açma belgesini aldım. İlk başlarda çalışmama karşı çıkan eşim daha sonra bana destek çıkmaya başladı ve şimdi 4-5 yıldır ben bu işi yapıyorum eşim de bu durumdan memnun kaldığı için bana yardım etmeye bile geliyor. Bugün burada değil ancak iki günde bir muhakkak buraya uğrar ve gelir bana yardım eder” dedi.

"Hava sıcaklığı bazen 40-43 derecelere kadar çıkabiliyor"

Ekmek pişirme işinde özellikle sıcak havaların kendilerini zorladığına dikkat çeken Karakuş, “Ben burada çalışarak hem zamanımı değerlendiriyorum hem de ev ekonomisine katkıda bulunuyorum. İşimiz zor ve ağır bir iştir ama üstesinden gelebiliyorum. Iğdır’da havalar şu anda oldukça sıcak. Hava sıcaklığı bazen 40-43 derecelere kadar çıkabiliyor. İçeride de iki tandırın arasında çalışıyoruz ve ekmekleri odun ateşinde pişiriyoruz. Hem içerisi hem de dışarısı sıcak oluyor. Bu da bizi ister istemez zorluyor. Ama bu zorluklara katlanamazsak çocuklarımızı da okutamayız, geçimimizi de sağlayamayız. Bu bizim işimiz ve biz bu işi yapmaya devam ediyoruz. Rahmetli annem ve ninem bu işi yapıyordu. Ben de onlardan öğrendim. Ve şimdi onlardan öğrendiğim bu iş bana ekmek kapısı oldu. Küçük yaşlardan beri de ekmek pişirdiğim için pek zorlandığım söylenemez” ifadelerini kullandı.

"Kadınların çalışmasını istiyorum"

Kadınlara çalışmaları noktasında da çağrıda bulunan ekmek pişirme ustası Necife Karakuş, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Kadınların çalışmasını istiyorum. Şu iş kolay bu iş zor demesinler. İnsan çalıştıkça öğreniyor, öğrendikçe daha çok çalışıyor. Kadınlar çalışarak ev ekonomilerine de katkıda bulunabilirler. Çalışmak güzeldir. Ne iş yaparsanız yapın çalıştığınız sürece her şey güzel oluyor. Çalıştığınız zaman hayatın tadı ve anlamı oluyor.”

"4 senedir burada bu işi yapıyorum"

Necife Karakuş’un açtığı iş yerinde çalışarak ev ekonomisine katkıda bulunduğuna vurgu yapan ekmek pişirme ustası Aynur Demir, “4 senedir burada bu işi yapıyorum. Ateşin başında ekmek pişiriyoruz. Bu işi yapmaya mecburuz. Necife ablanın yanında çalışarak hem eşime hem de çocuklarıma ekonomik yönden destek çıkabiliyorum. Bir oğlum şu anda Ankara’da askerlik görevini yapıyor. Ben de burada çalışarak arada oğluma harçlık gönderiyorum. Bu durum da beni oldukça mutlu ediyor” açıklamasında bulundu.