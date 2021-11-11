Coca-Cola Türkiye, 50 bin fidan bağışında bulundu

İSTANBUL (AA) - Coca-Cola Türkiye, sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 50 bin fidanlık orman oluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Coca-Cola Türkiye, Milli Ağaçlandırma Günü'nde Ege Orman Vakfı’na 50 bin fidan bağışında bulundu.

Yapılan bağış kapsamında Bursa, Adana ve Elazığ bölgelerinde dikilecek fidanlar büyüyerek, 50 bin ağacın kök saldığı "Coca-Cola Türkiye Hatıra Ormanı"na dönüşecek.

Bağışlanan fidanların dikim töreni 23 Kasım'da Ege Orman Vakfı yetkilileri ve Coca-Cola Türkiye Gönüllüleri’nin katılımı ile gerçekleştirilecek.

Verilen bilgiye göre, faaliyette bulunduğu toplumların hayatlarına fayda sağlamak için çalışan Coca-Cola Türkiye, sürdürülebilir bir çevrede yaşamayı sadece sosyal sorumluluk değil, iş yapış biçimi olarak kabul ediyor.

Şirket söz konusu yaklaşımı doğrultusunda yenilikçi, sonuç odaklı, ölçülebilir ve sürdürülebilir çözümler üretmeye yönelik projeler geliştirerek hayata geçiriyor.