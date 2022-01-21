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Coca-Cola İçecek’ten sürdürülebilirlik endeksli tahvil ihracı

Coca-Cola İçecek, sürdürülebilirlik odaklı faaliyet çerçevesini fonlama stratejisiyle birleştirerek ülkenin yurtdışı pazarlara borçlanma oranı referansına göre düşük maliyetle tahvil ihraç etti. Şirketin, 500 milyon dolarla Türkiye’nin bugüne kadarki en büyük sürdürülebilirlik endeksli tahvil ihracını gerçekleştirdiği açıklandı.

Ekonomi 21.01.2022, 12:25
Coca-Cola İçecek’ten sürdürülebilirlik endeksli tahvil ihracı

Coca-Cola İçecek, sürdürülebilirlik odaklı faaliyet çerçevesini fonlama stratejisiyle birleştirerek ülkenin yurtdışı pazarlara borçlanma oranı referansına göre düşük maliyetle tahvil ihraç etti. Şirketin, 500 milyon dolarla Türkiye’nin bugüne kadarki en büyük sürdürülebilirlik endeksli tahvil ihracını gerçekleştirdiği açıklandı.

Sürdürülebilirlik hedeflerini faaliyetlerinin merkezine koyan Coca-Cola İçecek (CCI), Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki içecek endüstrisinin ilk sürdürülebilirlik endeksli tahviline imza attı. Yapılan açıklamaya göre, gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahının zayıfladığı bu dönemde gerçekleştirilen borçlanma kapsamında CCI, yüzde 4,75 faiz üzerinden 7 yıl vadeli 500 milyon dolar tahvil ihraç etti. CCI bu ihraçla Türkiye’nin en büyük sürdürülebilirlik endeksli tahvil ihracını ülkenin yurtdışı pazarlara borçlanma oranı referansına göre daha düşük maliyetle gerçekleştirmiş oldu.

Konuyu değerlendiren Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, “Türkiye dahil 11 ülkede 430 milyonun üzerinde tüketiciye hizmet veriyor, tüm paydaşlarımız için değer oluşturmak üzere faaliyet gösteriyoruz. Sürdürülebilirlik odağımız ve entegre iş modelimizin en somut örneği olarak sürdürülebilirlik endeksli tahvilimizi çıkardık. Türkiye piyasasına da hareket getiren CCI tahvili ile hem Türkiye hem de içecek sektörünün EMEA bölgesindeki ilk sürdürülebilirlik endeksli tahvilini çıkarmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu. CCI’ın 2021 yılında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P ve Fitch tarafından yatırım yapılabilir seviye olan ‘BBB-’ notu aldığını hatırlatan Başarır, “Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından teyit edilen başarılı performansımızla son derece avantajlı bir bono ihracı gerçekleştirdik” dedi.

Verilen bilgiye göre, son 6 ayda Türkiye pazarından çıkan ilk özel sektör ihracı olan tahvillerin yüzde 34’ü ABD, yüzde 30’u Avrupa Birliği ve yüzde 16’sı Birleşik Krallık pazarlarında satıldı. Şirketin başarısında dünyanın en önemli markalarından bazılarını portföyünde bulundurmasının yanı sıra, yüksek potansiyelli ülkelerde kurumsal yönetim ilkelerini odağına alan iş modeli, güçlü bilançosu, tahvilin sürdürülebilirlik yönünün bulunması, Anadolu Grubu ve The Coca-Cola Company ile istikrarlı hissedarlık yapısı önemli rol oynadı.

Sürdürülebilirliği iş modelinin temelinde kabul eden şirket, bu tahvil ile finansal stratejisi ve sürdürülebilirlik odak alanlarının arasındaki güçlü bağı da ortaya koymuş oldu. İhraç öncesinde 75’i aşkın yatırımcıyla yapılan toplantılar sonucunda tahvil yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı. İkinci Taraf Görüşü veren bağımsız ESG araştırma, derecelendirme ve veri şirketi Sustainalytics, CCI’ın sürdürülebilirlik çerçeve dokümanında belirtilen hedefleri güçlü olarak değerlendirdi. Şirketin baz aldığı 2020’deki su kullanım verimliliğini 2027 yılına kadar yüzde 13 ve 2029 yılına kadar yüzde 17 artırma taahhüdünü ise iddialı olarak nitelendirdi.

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