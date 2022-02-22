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Coca-Cola İçecek 2021’de 1,3 milyar TL yatırım yaptı

2021 yılını satış hacminde yüzde 16,2 büyüme, net satış gelirlerinde yüzde 52 artış ve FAVÖK’te yüzde 49 artışla kapatan Coca-Cola İçecek, aynı yılda 1,3 milyar TL yatırım yaptı.

Ekonomi 22.02.2022, 12:18
Coca-Cola İçecek 2021’de 1,3 milyar TL yatırım yaptı

2021 yılını satış hacminde yüzde 16,2 büyüme, net satış gelirlerinde yüzde 52 artış ve FAVÖK’te yüzde 49 artışla kapatan Coca-Cola İçecek, aynı yılda 1,3 milyar TL yatırım yaptı.

Coca-Cola İçecek (CCI), yılın son çeyreğinde yüzde 18 hacim ve yüzde 75 gelir artışı elde etti. Şirket açıklamasına göre FAVÖK marjı 9 baz puan artarak yüzde 16,3 oldu. Tüm çeyreklerde elde edilen güçlü sonuçlar sayesinde CCI’ın 2021 yılı satış hacmi beklentilerin üzerinde yüzde 16 artarak 1,4 milyar ünite kasa olarak gerçekleşti. Net satış geliri yüzde 52 artarak 21,9 milyar TL’ye, FAVÖK yüzde 49 artarak 4,7 milyar TL’ye ulaştı. Kur etkisinden arındırılmış net gelirini ise yüzde 37 artırarak yine beklentilerin üzerine çıkaran CCI’ın hisse başı net kârı 9TL’ye ulaştı. 2021 yılında Türkiye ve yurtdışı operasyonlarına toplam 1,3 milyar TL yatırım yapan Coca-Cola İçecek’in CEO’su Burak Başarır sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, “Bu performans, CCI’ın çeşitlilik arz eden coğrafya ve ürün portföyünün, sadakatle bağlı ve yetenekli insan kaynağının, etkin icra kabiliyetinin, mükemmel tedarik zincirinin ve çevik kültürünün bir sonucudur” dedi.

“Aşılamanın olumlu etkisi kendini gösterdi, yaz dönemi Türkiye satış hacmi en yüksek seviyesine ulaştı”

CCI’ın tüm pazarlarının, güçlü büyüme ivmesine katkı sağladığını ifade eden Burak Başarır şöyle konuştu: “Yüksek volatilite, Covid-19’un etkileri, küresel tedarik zinciri kısıtları ve artan maliyet enflasyonuna rağmen güçlü finansal sonuçlar açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. 2021 yılının ilk yarısına pandemi ile ilgili kısıtlamalar damgasını vururken yılın ikinci yarısında aşılamanın hızlanması, mobilitenin artması ve turizmde kısmi toparlanma ile kademeli normalleşme yaşandı. Türkiye’de, yerinde tüketim kanalındaki toparlanma ve ev tüketimindeki başarılı aksiyonlarımız 2021 yılındaki yüzde 13’lük hacim büyümesine katkı sağladı. Türkiye satış hacmi yaz döneminde en yüksek seviyesine ulaşırken, uluslararası operasyonlardaki ivme raporlanan bazda yüzde 18 oranında satış hacmi büyümesi ile devam etti. Bu süreçte, Pakistan operasyonumuz gazlı içecek kategorisindeki öncülüğünü değer yaratma odağı ile pekiştirdi.”

“Özbekistan satın alması hacmimize olumlu etki yaptı”

2021’nin CCI için stratejik anlamda iyi bir yıl olduğuna değinen Burak Başarır, “Coca-Cola Bottlers Uzbekistan’ın çoğunluk hissesini özelleştirme kapsamında satın aldık. Daha sonra da geri kalan azınlık hissesini The Coca-Cola Company’den satın alarak sahipliğimizi yüzde 100’e çıkardık. Entegrasyon sürecine hemen başladık ve fırsatlarla dolu Özbek pazarında bugüne kadar önemli ilerleme kaydettik. Bunun yanı sıra, Özbekistan’daki satın almanın The Coca-Cola Company ile olan uyumumuzu daha da güçlendirdiğine inanıyoruz” dedi.

“2022’den temkinli pozitif beklentilerimiz var”

CCI CEO’su Başarır 2022 için, “Arz yönlü darboğazlar ve hammadde fiyatlarındaki artışların devam ettiği bir ortamda, yeni yıl için temkinli iyimser duruşumuzu koruyoruz. Tavizsiz finansal disiplinimiz sayesinde FAVÖK marjımızın sabit kalmasını veya 100 puana kadar sınırlı bir daralma gerçekleştirmesini bekliyoruz. Serbest nakit akışının ise mutlak bazda büyüyeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

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