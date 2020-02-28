Coca-Cola'da kaliteli büyüme üçüncü senede devam ediyor

Anadolu Grubu’nun ana hissedarı olduğu Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve Pakistan’da 10 ülkede toplam 26 fabrika ve 8500’e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren Coca-Cola İçecek (CCI), 2019 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. CCI’ın satış hacmi 1,3 milyar ünite kasa olarak gerçekleşti. Net satış geliri %15 yükselerek 12,25 milyar TL’ye ulaşırken, FAVÖK ise %19 ile gelirlerin üzerine artış göstererek 2,28 milyar TL oldu.

Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, 2019’da zorlu makroekonomik koşulların CCI’ın faaliyet gösterdiği ülkelerde de etkili olduğunu, ancak başarılı pazar uygulamaları ve ürün portföyünün etkin kullanımı sayesinde üst üste üç yıldır kaliteli büyüme hedeflerine ulaştıklarını ifade etti. Faaliyet gösterdikleri ülkelerin performansına ilişkin değerlendirmesinde Başarır, en büyük pazarları olan Türkiye’de gazlı içecek kategorisindeki büyümeyi tekrarladıklarının altını çizdi. Başarır, CCI’ın ikinci büyük pazarı olan Pakistan’da ise zorlayıcı makroekonomik koşullara rağmen daralan gazlı içecekler pazarında paylarını artırdıklarını, Orta Asya’da ise Kazakistan ve Azerbaycan’ın sonuçlara önemli katkı sunduğunu belirtti. Güvenlik ve politik dalgalanmanın devam ettiği Orta Doğu’da ise CCI, tüm olumsuzluklara rağmen büyüme kaydetmeyi başardı.

2020’ye baktığımızda, sağlıklı gelir büyümesi ve disiplinli maliyet tasarrufu yoluyla kaliteli büyümeyi sürdürmeyi planladıklarını ileten Başarır, “Sermaye yatırım getirisini artırırken, güçlü bilanço yönetimi ve serbest nakit akımı yaratmaya odaklanmaya devam edeceğiz. Operasyonlarımızı yürüttüğümüz pazarların yeni risklere açık olduğunu biliyoruz, ancak zorlu koşullara karşı artan bağışıklıkla birlikte daha etkin, etkili ve ihtiyatlı olmak için önlemler alıyoruz” dedi.