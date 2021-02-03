Çobanbey’de mahkumlara meslek kazandırmak için atölye kuruldu

Hollanda’da yaşayan Türklerin desteği ile Kilis’in karşısında bulunan Çobanbey beldesindeki hapishanede mahkumlar için ayakkabı ve terzilik atölyesi açıldı.

Kilis’in Elbeyli ilçesi karşısında bulunan Çobanbey’deki hapishanede tutuklu bulunan mahkumların mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Sumud Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinasyonunda proje başlattı. Suriye geçici hükümetinin Adalet Bakanlığına bağlı hapishanede, tutukluların meslek edinmeleri için terzilik ve ayakkabı atölyesi kuruldu. Kurdele kesimi ve dualarla gerçekleştirilen atölyenin açılışına, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve vakıf yetkililerinin yanı sıra bölgenin ileri gelenleri katıldı.

Açılışın ardından Vakıf Başkanı Tuğba Toygar ile beraberindekiler Azez bölgesi Ebu Colan mülteci kampındaki 130 çadırda yaşayanlara battaniye, mont, çocuk botu ve diğer kışlık ihtiyaçlar için yardımda bulundu.