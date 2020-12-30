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CK Enerji’den, SLN Tekstil’e ’Yenilenebilir Sertifikalı Enerji’

Paris İklim Değişikliği Anlaşması ile uyumlu olarak sıfır emisyon hedefi ile faaliyet gösteren Moda Endüstri Şartı’na imza atan SLN Tekstil’in, CK Enerji’ye başvurarak, ’Yenilenebilir Sertifikalı Enerji’ kullanımını başlattığı belirtildi. CK Enerji Ticaret Müdürü Kıvanç Akyıldız, “Şirket olarak uluslararası kabul gören I-REC sertifikalarını tüketicilere temin ederek kurumların çevresel sürdürülebilirlik politikalarına destek oluyoruz” dedi.

Ekonomi 30.12.2020, 12:03
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CK Enerji’den, SLN Tekstil’e ’Yenilenebilir Sertifikalı Enerji’

Paris İklim Değişikliği Anlaşması ile uyumlu olarak sıfır emisyon hedefi ile faaliyet gösteren Moda Endüstri Şartı’na imza atan SLN Tekstil’in, CK Enerji’ye başvurarak, ’Yenilenebilir Sertifikalı Enerji’ kullanımını başlattığı belirtildi. CK Enerji Ticaret Müdürü Kıvanç Akyıldız, “Şirket olarak uluslararası kabul gören I-REC sertifikalarını tüketicilere temin ederek kurumların çevresel sürdürülebilirlik politikalarına destek oluyoruz” dedi.

Dünya genelinde yenilenebilir enerjinin payı her geçen gün artarken duyarlı tüketicilerin elektriğin kaynağını da sorgular hale gelmesi şirketleri ‘Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası Standardı (I-REC) almaya yöneltiyor. Paris Anlaşması ile uyumlu olarak sıfır emisyon hedefi ile faaliyet gösteren BM Moda Endüstri Şartı’na imza atan şirketler arasında yer alan SLN Tekstil de CK Enerji’ye başvurarak Yenilenebilir Enerji kullanımını sertifikalandırdı. Türkiye’de karbon ayak izi azaltma taahhüdünde bulunan ilk firmalardan biri olan tekstil şirketi, söz konusu sertifikalı enerji alarak taahhüdünü yerine getirme anlamında önemli bir adıma imza attı.

Verilen bilgiye göre, üretilen her birim elektriğin, kaynağından başlayarak takip edilmesi ve nihai tüketiciye kadar izlenmesini sağlayan Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası Standardı (I-REC, International Renewable Energy Certificate) sahibi olmak için belirli gereklilikleri yerine getiren üretim tesisleri, I-REC tarafından oluşturulan veri tabanına kaydolarak üretimlerine karşılık gelen yenilenebilir enerji sertifikalarını elde ediyorlar. Tesislerde üretilen 1 MWh elektrik için sertifika alınabilirken elektrik üretim veya satış şirketleri bu sertifikaları elektrikten ayrı olarak satma hakkına sahip. Bu şirketlerden biri olan CK Enerji, müşterileri adına I-REC sertifikalama işini de üstlenerek sürdürülebilirlik politikalarına da destek oluyor.

"Çevresel sürdürülebilirlik politikalarına destek oluyoruz"

2020’nin, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının etkisiyle toplumun ve sanayinin, çevre üzerindeki etkilerinin sorgulandığı bir yıl olduğuna dikkat çeken CK Enerji Ticaret Müdürü Kıvanç Akyıldız, “Çevresel sürdürülebilirliğin en önemli unsurlardan biri olan elektriğin hangi kaynaktan üretildiği, tüketiciler tarafından her geçen yıl daha fazla önemseniyor. Çoğu tüketici gerek yatırımcı ve müşteri teşviki gerekse de sosyal sorumluluk politikaları çerçevesinde tükettikleri elektriğin yenilenebilir kaynaklardan üretilmiş olmasını tercih ediyor. Şirket olarak uluslararası kabul gören I-REC sertifikalarını tüketicilere temin ederek kurumların çevresel sürdürülebilirlik politikalarına destek oluyoruz. Elektrik tedarik eden firmaların bu konuda köprü olması önem arz ediyor. Tüketilen elektriğin kaynağı sorgulanmaya devam ettikçe yenilenebilir üretim sertifikalarına talebin artacağını ve bu durumun finansal etkilerinin kayda değer bir miktara ulaşacağını öngörüyoruz. Üretim santrallerinin yatırım kararı verilirken de önemli bir seçim kriteri olacak. Yatırımcı tercihlerini şekillendirecek bu uzun yolda üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız ve bu konuda elimizden gelen çabayı göstererek sektörde katma değer oluşturmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
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