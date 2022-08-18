Cizre TSO Başkanı Sevinç’ten ek sefer ve yeni sefer talebi

Şırnak’ın Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sefinç, Şerafettin Elçi Havalimanındaki uçak seferlerinin ihtiyacı karşılayamadığını ifade ederek var olan direk Ankara ve İstanbul seferlerine ek seferlerin yapılmasını, Adana ve İzmir’e direk uçak seferlerinin başlatılması için girişimlerde bulundu.

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sefinç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Bilal Ekşi nezdinde Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında var olan direk Ankara ve İstanbul seferlerine ek sefer düzenlenmesinin yanı sıra Adana-İzmir’e direk sefer başlatılması hususunda girişimlerde bulundu. Mevcut uçak seferlerinin ihtiyacı karşılayamadığını ifade eden Başkan Sevinç, THY genel müdürlüğü nezdinde yaptığı ek ve yeni sefer hususunda, Cizre’nin bulunduğu bölgede hem stratejik hem de ekonomik bakımdan merkez olma özelliğini taşıdığını vurgulayarak; Türkiye ve Ortadoğu arasındaki ulaşımda yıllık 600 bin yolcu kapasitesine sahip olan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında daha önce var olan Adana-İzmir illerine yapılan seferlerin yüzde 80 doluluk oranı olan bir destinasyonun iptal edilmesi, özellikle bölge iş adamlarının iş ve zaman kayıplarına neden olduğunu bildirdi. Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Temmuz ayı içerisinde iniş kalkış yapan 524 uçak trafiği ile 29 bin 325 yolcuya hizmet verdiğini raporunda sunan Başkan Sevinç; “2022 yılı 7 aylık toplam verilere baktığımızda 3 bin 393 uçak ile 174 bin 545 yolcuya hizmet verdi. Bu bağlamda söz konusu destinasyonun THY/Anadolu Jet tarafından yapılması noktasında tarafımıza iş adamlarımızın yoğun talepleri olmakta, Adana-İzmir seferlerinin yanı sıra hali hazırda söz konusu havalimanından günlük Ankara iline 1 sefer, İstanbul’a 2 sefer düzenlenmektedir. Bu anlamda Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına yakın iller ve komşu ülkelerden gelecek yolcu ve iş adamlarının belirtilen uçuşlara olan talepleri de göz önünde bulundurularak ek sefer başlatılması hususu önem arz etmektedir” dedi.