banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar’da kırmızı çizgi 8 TL
Dolar’da kırmızı çizgi 8 TL
İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit vefatının 33. yılında anılıyor
Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit vefatının 33. yılında anılıyor
Şehir hastaneleri salgının yükünü hafifletti
Şehir hastaneleri salgının yükünü hafifletti

Cizre TSO Başkanı Sevinç U-ETDS sisteminin ertelenmesi hususunda girişimlerde bulundu

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sevinç, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sisteminin 1 Ocak’ta başlatılması öngörülen veri girişi zorunluluğu uygulamasının ileriki bir tarihe ertelenebilmesi konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nezdinde girişimlerde bulundu.

Ekonomi 11.12.2020, 13:43
1
Cizre TSO Başkanı Sevinç U-ETDS sisteminin ertelenmesi hususunda girişimlerde bulundu

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sevinç, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sisteminin 1 Ocak’ta başlatılması öngörülen veri girişi zorunluluğu uygulamasının ileriki bir tarihe ertelenebilmesi konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nezdinde girişimlerde bulundu.

Cizre TSO Başkanı Sevinç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TOBB’a yazılı olarak bulunduğu girişimde, U-ETDS’nin karayolu taşıma yönetmeliği kapsamına alındığını söyledi. U-ETDS seminerleri kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde, söz konusu sistemin Türk taşımacılarına önemli ölçüde operasyonel yükün yanı sıra zaman kaybı yaşatacağını belirten Sevinç, bununla birlikte ek mali külfetler getireceği, yabancı araçların söz konusu sistem içerisinde olmaması nedeniyle Türk taşımacılarının hızının yavaşlayacağı ve haksız rekabet ortamı oluşacağı, öte yandan sistemin asıl amacı olan ülkemizdeki yük trafiğinin amaçlandığı ölçüde kontrol altına alınamayacağı detayları ile birlikte açıklanmaya çalıştığını vurguladı.

Sevinç, "Hali hazırda, ülkemizin karayoluyla yapılan ihracatında, geçiş belgesi kota yetersizliği ve vize gibi konularda yabancı taşımacılar ile eşit şartlarda rekabet edemeyen sektörümüz, yabancı araçlardan talep edilmeyen ve yine sadece Türk plakalı araçlara yükümlülük ile birlikte cezai şartlar getiren ve birçok belirsizliği barındıran bahse konu yeni sistemlerle daha da güç bir durum içerisinde kalacaktır. Ayrıca, ülkemize ithalat yönünde gerek Türk gerek ise yabancı taşımacılar tarafından yapılan taşımaların da bahse konu sisteme giriş zorunluluğunun bulunmadığı ve bu araçların veri girişlerini yapmaması halinde de sistemin temel mantığı olan ’ülkedeki yük trafiğinin kontrol’ edilemeyeceği değerlendirilmektedir. U-ETDS sisteminin, sektöre bir dayatma niteliğinde olduğu ve taşımacılık ve lojistik sektörüne büyük yük getireceği öngörülmektedir. Karayoluyla uluslararası eşya taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren firmaların U-ETDS sistemi kapsamında talep edilen bahse konu verilerinin Ticaret Bakanlığımızda mevcut olduğu, ayrıca e-irsaliye ve ihracat beyannameleri çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığından da temin edilebileceği dikkate alındığında, talep edilen bilgilerin ilgili kurumlarla yapılacak protokol kapsamında ve veri entegrasyonu ile temin edilmesinin önü açıktır. Bu çerçevede, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı gümrük birimlerinden veya Hazine ve Maliye Bakanlığından veri entegrasyonunun sağlanması halinde gerek yabancı gerekse Türk araçların ithalat ve ihracat taşımalarına ilişkin tüm verilere kolaylıkla ulaşma imkanı sağlanabileceği göz önünde bulundurularak, bahse konu kurum kuruluşlarla entegrasyonlar sağlanıncaya dek 1 Ocak 2021 tarihinde başlatılması öngörülen U-ETDS veri girişi zorunluluğu uygulamasının ileriki bir tarihe ertelenebilmesi hususunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TOBB nezdinde değerli desteğinizi talep ederiz” dedi.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
15°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 11 23
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 11 23
4. Beşiktaş 10 19
5. Göztepe 11 18
6. Karagümrük 11 17
7. Konyaspor 10 15
8. Gaziantep FK 10 15
9. Başakşehir 11 15
10. Kasımpaşa 11 15
11. Hatayspor 9 15
12. Malatyaspor 10 13
13. Trabzonspor 11 13
14. Antalyaspor 11 13
15. Rizespor 10 12
16. Sivasspor 10 10
17. Kayserispor 10 9
18. Erzurumspor 11 9
19. Gençlerbirliği 10 8
20. Denizlispor 10 6
21. Ankaragücü 9 2
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 13 24
2. Tuzlaspor 12 24
3. Altınordu 13 24
4. Giresunspor 13 23
5. Adana Demirspor 12 22
6. Samsunspor 12 21
7. Altay 12 20
8. İstanbulspor 11 18
9. Bursaspor 13 17
10. Menemen Belediyespor 12 14
11. Balıkesirspor 11 14
12. Boluspor 12 13
13. Akhisar Bld.Spor 12 13
14. Ümraniye 13 13
15. Adanaspor 9 12
16. Bandırmaspor 13 12
17. Ankaraspor 12 8
18. Eskişehirspor 13 1
Takımlar O P
1. Tottenham 11 24
2. Liverpool 11 24
3. Chelsea 11 22
4. Leicester City 11 21
5. Southampton 11 20
6. M. United 10 19
7. Man City 10 18
8. West Ham 11 17
9. Everton 11 17
10. Wolverhampton 11 17
11. Crystal Palace 11 16
12. Aston Villa 9 15
13. Newcastle 10 14
14. Leeds United 11 14
15. Arsenal 11 13
16. Brighton 11 10
17. Fulham 11 7
18. Burnley 10 6
19. West Bromwich 11 6
20. Sheffield United 11 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 10 26
2. Real Sociedad 12 25
3. Villarreal 12 21
4. Real Madrid 11 20
5. Cádiz 12 18
6. Sevilla 10 16
7. Granada 11 15
8. Real Betis 12 15
9. Barcelona 10 14
10. Elche 10 14
11. Eibar 12 14
12. Deportivo Alaves 12 14
13. Valencia 12 13
14. Athletic Bilbao 11 13
15. Getafe 11 13
16. Celta de Vigo 12 13
17. Levante 11 11
18. Osasuna 11 11
19. Real Valladolid 12 10
20. Huesca 12 8