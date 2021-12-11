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Citroen Ami, herkes için yüzde 100 elektrikli ulaşım çözümü sunuyor

- Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım:- "Yüzde 100 elektrikli mobilite çözümü Ami - 100% electric'i 2022 yılının ilkbahar aylarından itibaren perakende satışına başlayacağız"

Ekonomi 11.12.2021, 14:24
Citroen Ami, herkes için yüzde 100 elektrikli ulaşım çözümü sunuyor

İSTANBUL (AA) - Citroen, 101. yılında tamamen elektrikli Ami ile Türk tüketicisinin yol arkadaşı oluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen, her ulaşım gereksinimlerine çözüm üretme ilkesiyle yenilikleri ortaya koymaya devam ediyor.

Scooter, bisiklet veya toplu taşıma gibi ulaşım araçlarına etkin bir alternatif ve makul maliyetli bir çözüm, dijital dünyaya yönelik çözümler, şehir merkezlerine kolay erişim ve benzeri özellikleri karşılayan Ami - 100% electric her yaştan günümüz tüketicisinin şehir içi ulaşım gereksinimine pratik ve çevreci bir yanıt olarak öne çıkıyor.

Ami - 100% electric ile Citroen, ulaşımı herkesin erişimine sunma felsefesine uygun olarak benzersiz bir tamamen elektrikli ulaşım deneyimi sağlıyor. Ami - 100% electric kentsel kullanımı hedefleyen bir ulaşım çözümü. Bu nedenle sadece özgün ve çekici bir görünüme sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda son derece kompakt boyutlarıyla da dikkati çekiyor.

14 inç büyüklüğündeki tekerlekler kullanım ve manevra kolaylığı için köşelere yerleştirilmiş durumda. 2,41 metre uzunluk, 1,39 metre genişlik ve 1,52 metre yükseklik ile boyutlar da kullanım ve manevra kolaylığını destekliyor. 7,20 metrelik dönüş çapı en dar alanlarda bile manevra yapma imkanı sunuyor.

- "Ami'yi müşterimize online bir yolculuk ile sunmaya hazırlanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, yüzde 100 elektrikli mobilite çözümü Ami - 100% electric'i 2022 yılının ilkbahar aylarından itibaren perakende satışına başlayacaklarını belirtti. Alkım, şunları kaydetti:

"Kentsel ve kent çevresine yönelik tamamen elektrikli ulaşım aracı Ami sadece ulaşımı değil, hayatı her anlamda kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda müşterilerin çevrimiçi yolculuğunun bir parçasını oluşturuyor. Sadece sürüş özellikleriyle değil, hayatı her anlamda daha akıcı ve daha pratik kılmayı hedefleyen Ami - 100% electric, dijital dünya üzerinden; araç paylaşımı, farklı sürelerde kiralama veya satın alma olsun çeşitli formüllerle kullanıcıların ulaşıma erişimlerini kolaylaştırıyor. O yüzden iş yapış tarzımızı da biraz değiştirdik, iş yapış tarzımızda güncelleme yapmak istedik.

Ami'yi müşterimize online bir yolculuk ile sunmaya hazırlanıyoruz. Online bir satın alma yolculuğu hazırlıyoruz. Web sitemiz üzerinden bayilerimizin de entegre olduğu sistemle bir tıkla Ami'nin satın alma yolculuğunu tamamlayacağız. Üstelik bu online satın alma yolculuğunda Citroen Ami satın alacak her müşterimize de aracını evine kadar gönderme veya istediği adreste teslim etme gibi ayrıcalıklı bir hizmet sunacağız."

Eğlenceli etkinlikler için gençler, kısa geziler için genç yetişkinler veya her yaştan hareketli bir hayatı olanlar tarafından kullanılabileceğini belirten Alkım, "Citroën Ami'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi 16 yaşından itibaren B1 ehliyetine sahip herkes için uygun bir çözüm olarak öne çıkması. Ami, evden işe günlük gidiş gelişler için ideal bir çözüm olarak öne çıkıyor. Vites kolu veya debriyaj olmadığından Ami kolay ve pratik bir kullanım sunuyor." ifadelerini kullandı.

"İlk etapta kurumsal müşterilere, 2022 ilk çeyrekte son tüketiciye"


Yepyeni modelin Türkiye satış stratejisi hakkında da bilgiler paylaşan Selen Alkım, "Türkiye'de satışını gerçekleştirdiğimiz yüzde 100 elektrikli ilk mobilite ikonumuz olan Ami'nin, 2021 yılında önce kurumsal firmalara satışı başladı. Bu dönemde 150 adetlik bir satışı şimdiden gerçekleştirdik. İlk etapta özellikle yenilikçi araç paylaşım sistemleriyle de ortaklık görüşmelerimiz oldu. Son tüketiciye yani bireysel müşterilerimize direkt perakende olarak satışımız ise 2022 yılının ilkbahar aylarında başlayacak" bilgisini verdi.

Alkım, 2021 yılının son aylarıyla birlikte kurumsal müşteriler için satışa sunulan elektrikli mobilite çözümü Ami'ye olan talebin beklentilerin de çok üzerinde olduğunu kaydetti. Alkım, "2022 için sadece bireysel müşterilere perakende satış hedefi olarak 1.000 adet belirlemiştik. Ancak talep ve aldığımız sinyaller bize gösteriyor ki, perakende satışlar da bu rakamın çok daha üzerine çıkacağız. Şu an için gelecek sene için bireysel satışlarda perakende hedefimizi 3 bin adet olarak güncelledik." açıklamasında bulundu.

Özellikle kurumsal müşterilerin ve ticaret yapan işletmelerin radarında modelin Cargo versiyonunun de olduğunu belirten Alkım, "Ami'nin Cargo versiyonu da oldukça dikkat çekiyor. Fransa'da lansmanı da henüz yeni gerçekleştirildi. Biz de talep olursa Türkiye'ye getirebiliriz." dedi.

#Citroen
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