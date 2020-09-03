Cirosu 5 milyon ve üzeri olan şirketleri cezalar bekliyor

Elektronik Fatura’ya (e-Fatura) geçiş zorunluluğu, Ocak 2020 itibarıyla yıllık cirosu 5 milyon TL ve üzerinde olan işletmeler için de uygulanmaya başlanmış, ancak işletmelere 1 Temmuz 2020’ye kadar ek süre tanınmıştı. Temmuz ayı itibarıyla yaklaşık 280 bin işletme ve 170 bin serbest meslek mensubunun e-Dönüşümünü tamamlaması zorunlu hale geldi. Getirilen yasal zorunluluklara rağmen bugün itibarıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’nda e-fatura için kayıtlı şirket sayısının 297 bin 535 olduğuna dikkat çeken Hesapküpü Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Murathan Kılıç dijitalleşmeyen şirketleri bekleyen cezalara ilişkin uyarılarda bulundu.

Serbest meslek makbuzları da dijitalleşti

Murathan Kılıç, düzenlemeler kapsamında, vergiden muaf olmayan serbest meslek erbabı sayılan doktor, mühendis, sanatçı, menajer, serbest muhasebeci ve mali müşavir, yeminli mali müşavir gibi meslek sahiplerinin de kestikleri serbest meslek makbuzlarının 1 Temmuz 2020 itibarıyla Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) olarak düzenlemek zorunda olduklarını kaydetti.

Dijitalleşmeyen şirketleri belge başına minimum 350 lira ceza bekliyor

Bazı firmalar ve serbest meslek mensuplarının geçiş süreçlerini hala tamamlamadıklarını kaydeden Kılıç, “Özel usulsüzlük cezası Elektronik Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına tanınan süre içinde geçmeyen mükellefler ile e-Serbest Meslek Makbuzunu düzenlemeyen ve almayan (kağıt serbest meslek makbuzu düzenleyen ve alanlar dahil) mükellefler hakkında her bir belge için 350 TL’den aşağı olmamak üzere serbest meslek makbuzunda yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilebilecek. Söz konusu kesilecek cezaların toplam tutarı bir takvim yılı içinde 180 bin TL’yi geçemeyecek.” şeklinde konuştu.

“e-İrsaliye’de limit 25 milyon lira”

e-Dönüşüm çalışmaları kapsamında e-Fatura uygulamasına da geçildiğini belirten Kılıç, “e-İrsaliye’de ise limit 25 milyon liraya çekildi. EPDK’den lisans alan mükellefler, tütün ürünleri, alkollü içecek, gazoz ve meyve suyu üreticileri ve ithalatçıları, maden üretimi faaliyetinde bulunanlar, şeker imali gerçekleştirenler, demir ve çelik sektörü temsilcileri, gübre üreticileri gibi çok sayıda gerçek ve tüzel kişiler de Temmuz ayı itibarıyla e-fatura uygulaması kapsamına girdi.” dedi.

“Ön muhasebe programları şirketleri kurtaracak”

e-Dönüşüm kapsamında şirketler için en önemli dijital araçlardan birinin ön muhasebe programları olduğunu vurgulayan Hesapküpü Genel Müdürü Murathan Kılıç, “Ön muhasebe programları, istenilen yerden müşteriye fatura gönderme ve ulaşıp ulaşmadığın online olarak takip edebilme imkanı sağlıyor. Üstelik mutabakat sürecinde hata oranı sıfıra iniyor. Kağıt fatura koçanını basma, saklama, fiziki olarak gönderme ve arşivleme gibi eski düzenin getirdiği tüm maliyetler yok oluyor. Aynı zamanda, faturaların teslim edilmesi, müşterinin yollanan faturaları görüp ödeme planına alması gibi işlemler için fiziksel bir mekâna bağımlılık da ortadan kalkıyor. Fatura müşteriye online olarak ulaşıyor. Bu sebeple faturaların maliyeti 5-10 kuruştan aşağı düşüyor. Zira Hesapküpü olarak yaptığımız bir araştırmada bir fatura göndermenin kargo ücretiyle maliyeti 10-12 TL’yi buluyor. Artık hem tahsilat süreci hızlanıyor hem de geleneksel operasyonel faaliyetlerden ve zamandan tasarruf edilerek maliyet avantajı sağlanıyor, verimlilik artıyor.” ifadelerini kullandı.

“Salgın dijitalleşmenin önemini bir kez daha ortaya koydu”

Salgının dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırdığını ve bunun bir gereklilik olduğunu kanıtladığını belirten Murathan Kılıç, “Dijital dönüşümünü tamamlamış firmalar salgın sürecini daha kolay atlatma eğilimi gösterdi. Ayrıca iş süreçlerini dijitalleştirmiş olan markalar, hızlıca ofislerini evlerine taşıyarak, işlerini aksatmadan müşterilerine kesintisiz hizmet vermeye ve faturalarını kesmeye devam etti. Böylece dijitalleşmenin önemi, salgınla çok daha iyi anlaşıldı ve geleceğin iş dinamiklerine dair bir kılavuz oluştu.” şeklinde konuştu.

Bulut teknolojisiyle veri güvenliği üst seviyede

KOBİ’lerin veya serbest meslek erbablarının Hesapküpü’yle ön muhasebe işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceğini belirten Kılıç, “Zorunlu olarak yeni bir sürece başlayan şirket çalışanları geçiş ve alışma dönemlerinde zorluk yaşayabilirler. Biz bu geçiş dönemi ve sonrasında şirketlerin ve çalışanların işlerini kolaylaştırmak için e-Dönüşüm projelerine özel yazılım çözümleri sunuyoruz. Kullanıcılarımız saniyeler içinde ve kolay fatura kesme, arşivleme, dışa aktarma, gelir-gider ve stok takibi yapabilme özelliğine sahip program ile internet bağlantısı olan her yerden işlemlerini kolayca yapılabiliyor. Bütün kayıtlar güvenilir bir şekilde bulut tabanlı sunucularda saklanıyor. Ödeme ve tahsilat işlemleri online olarak takip edilebiliyor. Müşterilerimize ilk 3 ay ücretsiz deneme süresi ve bu süre boyunca fatura kesiminde kullanabilecekleri 100 kontör hediyesi sunuyoruz.” dedi.