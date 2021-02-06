Ciro kaybı desteği başvurusu nasıl yapılır?

Koronavirüs salgını döneminde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle en çok etkilenen sektörlerden biri yiyecek-içecek sektörü oldu. Sadece paket servis şeklinde hizmet vermeye devam eden yiyecek sektörüne ciro kaybı desteği adı altında yeni destek verilecek. Yiyecek ve içecek sektöründeki işletmelere verilecek olan "ciro kaybı desteği" Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte ciro kaybı desteğine dair detaylar..

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ciro kaybı desteği Ticaret Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak.

Ciro kaybı desteği ne kadar, her ay mı ödenecek?

Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak kaydıyla 2020'deki ciroların 2019'daki cirolara göre azalan tutarının yüzde 3'ü esas alınarak verilecek.

Ciro kaybı desteği başvuru nasıl yapılır, başvuru tarihi nedir?

Ciro kaybı desteğine ilişkin başvuru süresi ile diğer usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca belirlenecek. Destek ödemeleri için E-devlet üzerinden başvuru alınması bekleniyor. Başvuruların ardından yapılacak değerlendirme süreci ile birlikte ödemelerin kısa sürede vatandaşların hesabına yatırılması bekleniyor.

Ciro kaybı desteğinden kimler faydalanacak?

Bu destekten 2019'da ya da öncesinde başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 itibariyle faal mükellefiyeti bulunan, 2019'da cirosu 3 milyon lira ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020'deki cirosu yüzde 50 ve üzeri azalan işletmeler faydalanacak.

Söz konusu tarihten sonra 2019 ve 2020 dönemlerine ilişkin verilen beyannameler, ciro hesaplamasında dikkatte alınmayacak. Fazla veya yersiz ödendiği tespit edilen ciro kaybı desteği ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri uyarınca vergi daireleri tarafından tahsil edilecek.