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Ciro endekslerinde artış! yüzde 47,5'e yükseldi
TÜİK verilerine göre, Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2021 yılı Ekim ayında yıllık %47,5 arttı.
Ekonomi 13.12.2021, 12:11
TÜİK verilerine göre, Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2021 yılı Ekim ayında yıllık %47,5 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Ekim ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %52,8, inşaat ciro endeksi %37,6, ticaret ciro endeksi %42,1, hizmet ciro endeksi %59,4 arttı.
Toplam ciro aylık %6,4 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2021 yılı Ekim ayında aylık %6,4 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Ekim ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %7,5, inşaat ciro endeksi %3,7, ticaret ciro endeksi %6,4, hizmet ciro endeksi %4,8 arttı.