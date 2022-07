Çinli otomobil şirketinin SUV modeli, ‘Art in Motion’ tasarımıyla öne çıkıyor

Çinli otomobil şirketi Chery Automobile’in SUV modeli OMODA5, ‘Art in Motion’ tasarım konseptiyle öne çıkıyor. Konseptin gençlerin tarzına uygun olduğu belirtildi.

Chery Automobile’in küresel pazara yönelik ilk SUV modeli olan OMODA5’in, ‘Art in Motion’ tasarım konsepti altında geliştirildiği açıklandı. 12 Temmuz’da piyasaya sürüldüğünde beğeniyle karşılanan ve özellikle gençlerin tarzına uygun olduğu belirtilen bu model, modaya uygun ve popüler, dinamik bir SUV’yi de temsil ettiği vurgulandı.

Yapılan açıklamaya göre, modelin tasarım sürecinde ‘Art in Motion’ tarzının öne çıkan özelliği, parlak ızgara tasarımında verildi. Kasa modelleme açısından, ‘Art in Motion’daki her tasarım detayı modaya uygun unsurları yansıtıyor. Işık, kubbe yapısından ön tarafa doğru parlayarak görsel etki oluşturup modaya uygun güzelliğini ortaya çıkarıyor.