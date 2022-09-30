Çinli otomobil şirketi son konsept araçlarını sergiledi

2022 Dünya İmalat Kongresi geçtiğimiz günlerde "İmalat Yoluyla Daha İyi Bir Gelecek" temasıyla Çin’in Hefei kentinde düzenlendi. Çinli otomobil şirketi Chery, son konsept araçlarını düzenlenen etkinlikte sergiledi. Ayrıca şirket, akıllı ’siyah teknolojiyi’ içeren 11 sergiyle, ’yeni enerjili araç’ endüstrisinin geliştirilmesine ilişkin Çin-Alman Forumu"na katıldı. Öte yandan şirket, dört gün süren kongrede çeşitli etkinliklere de katılım sağladı. Kongrede dünyanın en iyi 500 işletmesi, Çin’in en iyi 500 işletmesi, unicorn girişimleri ve teknolojik olarak gelişmiş KOBİ’ler gibi 640’tan fazla sergi sahibi ve bir dizi akıllı teknoloji yer aldı.

Yapılan açıklamaya göre, Çinli otomobil şirketinin vizyon konsept aracı ’Gene’ ilk kez harici bir sergiye katıldı. Araç, Çinli otomobil markalarının orijinal konseptlerini tasarım, deneyim ve ekoloji gibi birçok boyutta sergilemenin yanı sıra, "Metaverse" ve "geleceğin araçları" arasındaki kavramsal bağlantıyı da birleştiriyor. Ayrıca Çinli otomobil şirketi tarafından bağımsız olarak geliştirilen Galaxy ekosistemi ile desteklenen ’Gene’, birçok temel teknoloji yardımıyla otomobil gelişiminin yönü için bir kılavuz oluşturduğu aktarıldı.

Çinli otomobil şirketi, konsept aracının yanı sıra yakıt, hibrit, saf elektrik ve diğer enerji türlerini kapsayan modelleri de tanıttı. Ayrıca yılın ikinci yarısından bu yana, Çinli otomobil şirketinin satış hacminin üç ay üst üste 100 bini aştığı belirtildi. Ağustos ayındaki satış hacmi bir önceki yıla göre iki katına çıkarken, Ocak-Ağustos ayları arasında şirket, yıllık bazda yüzde 30 artışla toplam 750 bin araç sattı.