ÇİNLİ FİRMALAR TÜRK ÇÖZÜM ORTAKLARI ARIYOR

Demirbaş açıklamasında; bugün Türkiye ve Çin ilişkileri ekonomi, turizm, ulaştırma, ticaret gibi alanlar başta olmak üzere birçok alanda istikrarlı bir şekilde gelişmeye devam etmektedir. Kuşak ve yol projesi kapsamında da ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Kuşak ve yol projesine bağlı olarak gelişen sektörler hem ithalat hem de ihracat potansiyelleri sunmaktadır.

Türkiye, Cep Telefonu Üretiminde Çin’in Gözdesi:

Çin ihracata dayalı büyüme modelinden ithalata da öncelik veren bir politikaya geçiyor. Türkiye’nin avantajları nedeniyle, Türkiye’de yatırım yapan Çinli cep telefonu üreticilerinin sayısı da artmaya devam ediyor. Genel olarak bakıldığında Çin’de akıllı telefon üretimi gerçekleştiren birçok firma bulunuyor. Fakat bunların pek çoğunun hedefi iç pazar olduğundan şimdiye kadar isimlerini bile duymamıştık. Şimdi ise ülkemizde akıllı telefon satışı yapan Çinli üreticiler mevcut. Huawei, Xiaomi, Honor, Oppo, Vivo, Realme ve Tecno gibi isimler global pazarı hedefledikleri için yolları Türkiye’yle de kesişti.

Çinli Firmalar Türk Çözüm Ortağı Arıyor:

Türk Çin Kültür Derneği’nin, Çinli firmalara verdiği danışmanlık hizmetleri sırasında, tespit ettiğimiz en önemli ihtiyaçlardan birinin, Türk çözüm ortağı olduğunu gördük. Türkiye pazarına girmek isteyen Çinli şirketler, kuruluş işlemleri, insan kaynakları hizmeti, tercüme hizmeti, hukuk hizmetleri, reklam tanıtım, organizasyon, catering, lojistik gibi birçok alanda ihtiyaçlarını çözecek güvenilir çözüm ortakları aramaktalar. Dernek, bu alanda hizmet veren Türk firmalar ile Çinli şirketler arasında bağlantı kurmalarını sağlıyor.