Çinli ekonomistler, ikinci yarıda toparlanmanın artacağını öngörüyor

Çin Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Çin’in ithalat ve ihracat hacminde yılın ilk yarısında yüzde 3,2’lik düşüş yaşanmasına karşın düşüş boyutu ilk çeyreğe göre 3,3 puan daraldı. Ayrıca, haziran ayında ithalat ve ihracat hacmi pozitif büyüme gösterdi.

Çin Uluslararası Radyosunun mail yoluyla paylaştığı habere göre, Çin Uluslararası Ekonomi İletişim Merkezi Başekonomist Yardımcısı Zhang Yongjun, yılın ilk yarısındaki dış ticaret verilerinin, özellikle haziran ayının verilerinin, Çin ekonomisinin güçlü esnekliğini gösterdiğini dile getirdi. Çin ekonomisinin ülkede bulunan sağlam endüstri sisteminden yararlandığını kaydeden Zhang Yongjun, “COVID-19 salgınının ortaya çıkmasından bu yana, salgınla mücadele alanındaki ihracat, mesela solunum cihazının ve bazı tıbbi cihazların ihracatı hızla arttı. Bu, Çin ekonomisinin eksiksiz bir endüstriyel sisteme sahip olduğunu, salgının getirdiği baskılar karşısında endüstriyel yapının hemen düzeltilebildiğini, uluslararası toplumda fazla ihtiyaç duyulan ürünlerin Çin’deki üretimi hızlandırabildiğini gösteriyor” dedi. Zhang, üçüncü çeyrekteki ihracat beklentileriyle ilgili olarak ise temkinli yaklaşılması ve aşırı iyimser davranılmaması gerektiğini söyledi.

Dış ticaretin büyüme hızı yüzde 40’a çıktı

Çin Uluslararası Ekonomi İletişim Merkezi Başekonomisti Chen Wenling, Çin’in dış ticaretinin iyi bir zemine sahip olduğuna, dolayısıyla yıl boyunca ticaret hacminin önce düşüş, sonra yükseliş seyreden bir gidişat izleyeceğine, dinamizminin de çeyrekten çeyreğe artacağına dikkat çekti.

Chen, “Bir Çin en büyük mal ticareti ülkesi konumunda. Bu avantajı hâlâ bulunuyor. İki Çin dünyanın ticaret merkezi olma hedefine doğru ilerliyor. Üç Çin komşu ülkelerle ilişkilerini güçlendiriyor. Dört dijital ticaret Çin’de hızla gelişiyor. Çin’in dijital ticaretinin büyüme hızı yılın ilk dört ayında yüzde 40’a çıktı. Normal ticarete göre çok daha hızlı. Bunun dışında, Kuşak ve Yol güzergahındaki ülkelerle ithalat ve ihracat hacmi, ülkenin toplam dış ticaret hacminin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturdu. Ayrıca Çin, 120'den fazla ülke ve bölgenin en büyük ticaret ortağı haline geldi” dedi.

Dış ticaretteki olumlu eğilimin sürdürüleceğine dikkat çeken Chen Wenling, yılın ikinci yarısında dış ticaretin hâlâ birçok ciddi sınamayla karşılaşacağını ve bu yönde etkili tedbirler alınması gerektiğini kaydetti. Zhang Jun, Çin’in ihracatta istikrarı koruyacak politikalar uygulamasının yanı sıra küresel işbirliğini ve özellikle bölgesel ekonomik işbirliğini yoğunlaştırması önerisinde bulundu.