Çin’in ticarette dışa açılma politikası sürüyor

Çin’in ticarette dışa açılma politikası sürerken, 4 yıl önce kurulan Hainan Serbest Ticaret Limanı’na ait veriler limanın dinamizmini yansıtıyor.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 12 Nisan’da Hainan eyaletinin Yangpu Ekonomik Kalkınma Bölgesi’ni ziyaret etmiş, bölgenin gelişmesi ve Çin’e özgü serbest ticaret limanının inşası hakkında yetkililerden bilgi almıştı. Hainan Serbest Ticaret Limanı, Çin’in dışa açılımının ön önemi örneklerinden biri oldu. Devlet Başkanı Jinping’in Yangpu Ekonomik Kalkınma Bölgesi’ni ziyareti ile aynı gün Çin Genel Gümrük İradesi tarafından yayımlanan veriler, Hainan Serbest Ticaret Limanı’nın dinamizmini ortaya koydu. Açıklanan verilere göre Hainan eyaletinin dış ticaret hacmi 2017 yılında 70 milyar 280 milyon yuan (10 milyar 150 milyon Amerikan doları) olurken, 2021 yılında 147 milyar 680 milyon yuana (23 milyar 215 milyon Amerikan doları) ulaştı. Yıllık ortalama büyüme hızı yüzde 20,4’ü bularak ulusal büyüme hızına kıyasla 11,5 puan daha yüksek oldu.

Yabancı şirketler vergi muafiyetinden memnun

Serbest ticaret limanı, günümüzde dünya çapında üst düzey bir dışa açılma modeline dönüştü. Çin’e özgü serbest ticaret limanı, 13 Nisan 2018 tarihinde Hainan eyaletinde kuruldu. 4 yıldır “sıfır vergi” politikasının uygulanmasıyla toplam 7 milyar yuanlık (1 milyar 100 milyon ABD doları) ürün ithal edildi. Limanın fiilen kullandığı yabancı sermayenin ortalama yıllık büyüme hızı yüzde 79,4’ü buldu. Birçok yabancı basın kuruluşu, Hainan’ın “Çin’in Dubai’si” olacağını ve dünyanın bu fırsatı paylaşabileceğini yazdı. 4 yıl içinde Hainan Serbest Ticaret Limanı’nın inşasından yarar sağlayan firmalar oldu. 14 Mart’ta çok sayıda lunapark tesisi bölgeye girdi. 875 bin euro değerindeki tesis, 180 bin euroluk vergiden muaf tutuldu.

Yabancı yatırımcılara daha iyi bir ortam

Çin’de yabancı yatırımların piyasaya erişimine ilişkin tarihte en kısa negatif listenin yayımlanmasından rekabet gücüne sahip vergi politikasının uygulanmasına kadar Hainan Serbest Ticaret Limanı’nın ticaret ortamı daha da iyileşiyor. Bu da dünyanın 126 ülke ve bölgesinden yatırımcıları bölgeye çekti. Bunun yanı sıra geçen haziran ayında “Çin Halk Cumhuriyeti Hainan Serbest Ticaret Limanı Yasası” yürürlüğe girdi. Böylece limanın dışa açılması hukuk açısından daha yüksek bir seviyeye ulaştırıldı.

4 yıldır Covid-19 salgını ve küreselleşme karşıtı girişimler gibi sıkıntılara karşı Çin, kendi temposuna göre limanın inşasını sürdürüyor. Reform ve açılmayla geçen 40 yılda toplanan deneyimlere dayanan limanın inşası, Çin’in sorumlu tavrını gösteriyor.

Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) Anlaşması’nın bu yılbaşında yürürlüğe girmesiyle Hainan Serbest Ticaret Limanı yeni fırsatlarla karşılaşıyor. Uzmanlar, limanın RCEP çerçevesinde bir pivot noktası haline gelebileceğini düşünüyor.