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Çin'in gayrimenkul devi Evergrande iflas ederse, küresel piyasalar nasıl etkilenir?

Çin'in en büyük gayrimenkul şirketlerinden biri olan Evergrande'nin içinde bulunduğu mali kriz yüzünden finansal piyasalarda panik havası hakim.

Ekonomi 28.09.2021, 09:54 29.09.2021, 09:54
Çin'in gayrimenkul devi Evergrande iflas ederse, küresel piyasalar nasıl etkilenir?

Perşembe günü şirketin Çin'deki ve yurt dışındaki alacaklılarına milyonlarca dolarlık ödeme yapması gerekiyordu.

Ülkedeki alacaklılarla bir anlaşma yapılmış olsa da dünyanın en borçlu gayrimenkul geliştiricisi konumunda olan Evergrande'in yurt dışındaki bono sahiplerine halen 83,5 milyon dolar ödeme borcu var.

Eğer 30 gün içinde bu ödeme gerçekleşmezse şirket temerrüde düşecek.

Çin hükümetinin böyle bir durumda ne yapacağı ise bilinmiyor.

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