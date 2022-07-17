Çingene palamudu şimdiden tezgahta yerini aldı

Karadeniz’de bu günlerde kıyı balıkçıları tarafından avlanan çingene palamudu, yeni balık av sezonu öncesi balıkçıları umutlandırdı.

Trabzon’da balık halinde tezgahlarda yerini alan çingene palamudu, kilosu 100 TL’den satılırken, balıkçılar, palamudun erken görünmesinin gelecek sezon için iyi işaret olduğunu söylediler.

Palamudun geçen sezon pek olmadığını, yeni sezon öncesinde ise erken görünmesinin sevindirici olduğunu belirten balıkçı esnafından Ahmet Çoğalmış, “Bu sene palamut bol olacak gibi gözüküyor, inşallah yeni sezonda bu bolluğu yaşayacağız. Palamudun bu zamanlarda görünmesi çok iyi, bol olacağına dair bir işaret olduğunu söyleyebiliriz. İnşallah ilerleyen günlerde daha çok çıkacak, vatandaşın da yüzü gülecek bizim de yüzümüz gülecek. Geçen sene palamut bu zamanlarda pek görünmedi, ilerleyen zamanlarda görünmüştü ancak bir anda da kaybolmuştu. Genelde halk arasında palamutla ilgili, bir yıl çok olur bir yıl olmaz diye bir söylenti vardır. Bu sezon ise sanki bol olacak diye bir işaret var. Boyutları genelde 20 santim civarında bu zamanlarda bu boylarda olmaları normal. Fiyatı ise kilosunu 100 TL’den satıyoruz. Çingene palamudu olduğundan kilo işi satılır irilendikçe tane ile satılır. Genelde Trabzon açıklarında kıyı balıkçılar tarafından avlandı” dedi.