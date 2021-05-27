Çin’e MDF treni kalktı, iç pazardaki mobilyacı isyan etti

Mobilya sektöründe MDF sorunu devam ederken, önceki gün Kocaeli Köseköy’den hareket eden 41 konteynerden oluşan trenlerin, yerli üretim melamin kaplı yonga levha yükünü Çin’e taşıması mobilyacıların tepkisine neden oldu. Sektör temsilcileri, tek bir MDF’ye dahi ihtiyaç duyulan bu dönemde en büyük rakipleri olan Çin’e ihracat yapmasını Türkiye mobilya sektörü için bir yıkım olarak değerlendirdi. Sektör temsilcileri, MDF ihracatına kota uygulanmasını talep ediyor.

“MDF ihracatı artıyor”

MDF üreticilerinin rakip ülke Çin’e ciddi miktarda ihracat yapmaya başladığını belirten Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, bu durumun mobilya sektörü için yıkım olduğunu savunarak, “İlk iki ayda MDF gibi malzeme ihracatı yüzde 30, mart -nisanda yüzde 70 oranında artış gösterdi. Biz MDF’yi mobilyada kullanarak katma değerli ihracat yapılsın istiyoruz. Ayrıca MDF üreticileri de ihracat yapsın. Ama en azından 2020’deki kadar satsınlar, ondan sonraki kapasitelerini yurtiçinde kullansınlar” dedi. Gürcan, iç piyasaya daha fazla MDF verilmesi konusunda sadece Kastamonu Entegre’nin sözünü yerine getirdiğini söyledi.

“MDF 10 bin dolar, mobilya 70-80 bin dolar kazandırıyor”

Hammaddeyle ilgili yapılan hiçbir ihracatın kendilerini mutlu etmediğini belirten MODOKO Mobilyacılar Sitesi Başkanı Koray Çalışkan da, “Özellikle hammadde bulmanın sorun olduğu Türkiye mobilya sektöründe ormanlarımızı kesip yurtdışına göndermek daha da rahatsız ediyor” diye konuştu. Çin’in aynı zamanda dünyanın en büyük mobilya ihracatçısı konumunda olduğunu aktaran Çalışkan, “50 milyar dolar ihracat yapan bir ülke. Bu ülke kan kaybettiğinde biz mobilya pastamızı büyütüyoruz. Dolayısıyla Türkiye Çin’den aldığı pazarla dünya mobilya ihracatında 14’üncü sıradan 8’inci sıraya yükseldi. Şimdi Çin’e ihracat ise stratejik bir hata” diye konuştu.

Geçen ay Ticaret Bakanlığı’nın MDF üreticilerine mayıs ayı sonuna kadar süre verdiğini ancak bakan değişikliği nedeniyle sürecin askıya alındığını ifade eden Çalışkan, “Sadece sunta ve MDF ihracatı mart ayında bir önceki yıla göre dolar bazında yüzde 72 artmış. Bu artış oranıyla Türkiye’de ihracatını en fazla arttıran 4’üncü sektör oldu. Hâlbuki bir konteyner suntanın ihracatı 10 bin dolar iken, bir konteyner mobilya ihracatı 70-80 bin dolar kazandırıyor. Dışarıya bu malı gönderiyor olmaları mobilya sektörünü ciddi anlamda olumsuz etkiliyor” dedi.

“İstenmeyen koşulların oluşması, küçük işletmeleri daha da zorluyor”

TOBB Mobilya Ürünleri Sektör Meclis Başkanlığı ve Ofis Mobilyaları Sanayi ve İş Adamları Derneği (OMSİAD) Başkanlığını yapan Ercan Ata ise, “Levha üreticisi firmalarımızın ihracat yapması, yurtdışına mal göndermeleri ile ilgili bir sorunumuz yok. Sorun; iç piyasada üretim yapan mobilya sanayiinin ihtiyacının zamanında ve kaliteli bir şekilde karşılanamamasından dolayı ortaya çıkan daha ağır sorunlardır” yorumunu yaptı. Ata, iç piyasa ihtiyacının zamanında ve yeteri kadar sağlanamamasından dolayı fabrika levha satış fiyatı ile ticari levha satış fiyatı arasında fahiş fiyat farkları oluştuğunu aktaran Ata şöyle konuştu: “Sektörde uzun zamandır unuttuğumuz karaborsa, tekel oluşumuna neden olmakta. Bu istenmeyen oluşumlar özellikle sektörün küçük ölçekli firmalarını bu pandemi şartlarında daha da ciddi boyutta zorluyor” dedi.

“Çin’e hammadde satmak rasyonel değil”

Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, “Son dönemde hammadde üreticilerimiz maalesef iç pazardan çok ihracata yöneldi. Çin, bizim gibi bir mobilya ülkesinden hammadde ithal edecek kadar üretimini önemsiyor. Yakında, hatta çok yakında bu hammaddeyi ürüne çevirip, rakip ülkelerimize satacaklar. Dolayısıyla kendi üreticimizi korumak yerine en önemli rakiplerimizle hammaddeyi paylaşmak pek rasyonel gelmiyor” diye konuştu.

Üretilen MDF’nin yüzde 25’i ihracata gidiyor

MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği (YOMSAD) Başkanı ve Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız nisan ayında DÜNYA Gazetesi’ne yaptığı açıklamayla sektörü savunmuştu. Yıldız, dünya MDF ve yonga levha üretiminde söz sahibi olan sektörün, 2020’de 10 milyon metreküplük üretiminin 7.7 milyon metreküpünü iç piyasaya verirken, 2.3 milyon metreküpünü ihraç ettiğini söyledi. Sektörün 2020’de mevcut kapasitesini 850 bin metreküp artırarak mobilyacıların ihtiyacını daha fazla karşılamaya çalıştığını söyleyen Yıldız, ihracat paylarını ise artan üretime rağmen yine yüzde 20-25 arasında tuttuklarını dile getirdi. Sıkıntının mobilyacıların hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlarda aniden oluşan ilave talebi değerlendirme isteğinden kaynaklandığını söyleyen Yıldız, Kastamonu Entegre olarak nisandan itibaren iç piyasaya daha fazla ham MDF vermeye başladıklarını duyurdu.

(Dunya.com/Leyla İLHAN)