'Çin’e giden ilk ihracat treni' Halkalı'da ortaya çıktı

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), 4 Aralık’ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katıldığı bir törenle İstanbul’dan Çin’e uğurlanan ilk ihracat treninin, Maltepe İstasyonu’nda üzerindeki pankartlar söküldükten sonra Halkalı Garı’na geri getirildiğini açıkladı.

“ÜSTÜNDEKİ PANKARTLAR SÖKÜLEREK GERİ GÖNDERİLDİ”

Sendikanın sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Çerkezköy'deki (bir) firmanın vagonlarına buzdolabı yüklü konteynerler yüklenerek oluşturulan tren Kazlıçeşme İstasyonu’ndan getirilmiş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na, “Çin'e tren gönderiyoruz” diye tören yaptırılmış, tren Marmaray'dan geçirilmiş, Maltepe İstasyonu’nda üstüne asılı pankartlar sökülmüş ve tren, geri Halkalı Gar'a getirilmiştir.”

“MARMARAY’DA 9 SEFER İPTAL EDİLDİ”

Açıklamada, özel yük treninin Marmaray yolcu taşımacılığının yapıldığı gündüz saatlerinde 9 Marmaray treninin seferinin iptal edildiği, bazı trenlerin ise toplamda 92 dakika rötar yaptığı belirtildi.

“BAKANLIĞI GÖREVE DAVET EDİYORUZ”

Yaşanan olayın ülke itibarını zedelediği belirtilen açıklamada sorumlular hakkında gereği için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı göreve davet edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*Sosyal medya paylaşımlarından görüyoruz ki, tüm bu yaşananlar; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yanıltılmasının yanında, Dışişleri Bakanlığı'nın da bu yanıltıcı haberi paylaşması nedeni ile uluslararası kamuoyu nezdinde ülkemizi zor durumda bırakmıştır.

*Ülkemizin itibarını sarsan, “yapılmayan bir taşıma” nedeni ile kurumu zarara uğratan, yolcu taşımacılığında aksamaya neden olan, pandemi koşullarında halkın sağlığını tehlikeye atan TCDD ve TCDD Taşımacılık Aş Yöneticileri hakkında gerekli değerlendirme yapılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı göreve davet ediyoruz.

TRENİN DÜN YOLA ÇIKTIĞI DUYURULMUŞTU

Dışişleri Bakanlığı dün ihracat trenini şu ifadelerle duyurmuştu:

*Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul'dan yola çıkmaktadır. Marmaray'dan geçerek Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ve Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor üzerinden Çin'e ulaşacak tren, 8.693 km yol alıp, 2 Kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin’e 12 günde ulaştıracaktır.

*İlk kez Çin'den yola çıkan ve ülkemizin öncülüğünü yaptığı Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor ve Marmaray üzerinden Kasım 2019'da Avrupa'ya, Prag şehrine ulaşan transit tren sonrasında Çin ile Türkiye ve Avrupa hattında başarıyla toplam 10 blok tren işletilmiştir.

*Bu kez ihraç yükü taşıyan ilk tren Türkiye'den Çin'e hareket etmektedir. Ülkemiz Doğu ile Batı arasında bağlantısallığın geliştirilmesini ve bölgesinde merkezi konumunun pekiştirilmesini teminen ulaştırma alanında gerekli adımları atmaya devam edecektir.

VALİ YERLİKAYA DA SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞMIŞTI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da dün yola çıktığını duyurduğu ihracat treni hakkında; “Türkiye’den Çin’e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul’dan yola çıktı. 42 konteyner içerisinde beyaz eşya taşıyan tren, Marmaray Kazlıçeşme İstasyonundan hareket etti. Çin’in, Xi'an şehrine kesintisiz şekilde; 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek ulaşacak. Yolu açık olsun” ifadelerini kullanmıştı.