Çin’den yola çıkarılan inşaat makinesi teçhizatı BRI ülkelerine ulaştırılacak

Çin’in önde gelen inşaat makinesi üreticisi XCMG’nin 400 adetten fazla inşaat makinesi teçhizatı, Güneydoğu Asya ülkeleri ve Rusya dahil olmak üzere Kuşak Yol Girişimi (BRI) ülkelerine ulaşacak.

Kazıcılar, yükleyiciler, greyderler ve vinçler gibi farklı kategorilerden ürünleri kapsayan büyük ölçekli ihracat, COVID-19 salgınıyla mücadelede yardım sağlamak ve ilgili ülkelerde ekonomik toparlanmaya yardımcı olmak amacıyla Deniz İpek Yolu boyunca ilerleyecek.

XCMG Başkan Yardımcısı ve XCMG Import and Export Ltd. Genel Müdürü Liu Jiansen, "Son yıllarda, XCMG yurt dışı müttefiklerimize altyapı inşaatlarını hızlandırmada aktif olarak destek veriyor. Çeşitli çözümleri her bölgenin farklı çalışma koşullarına uyacak şekilde isteğe göre uyarlamanın yanı sıra, ekipmanın sorunsuz ve güvenilir şekilde çalışmasını garanti etmek için profesyonel hizmet ekipleri kurarak satış sonrası yerel hizmetlerimizi sürekli iyileştirdik” dedi.