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Çin’den umudu kestiler, ayakkabıda Türkiye’yi tercih ettiler

Bu yıl 11’incisi düzenlenen Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı, Antalya Belek’te kapılarını açtı. 40 ülkeden bin 500 yabancı, 200 Türk üreticinin son tasarımlarına yoğun ilgi gösterdi. EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, "Yabancı ziyaretçide 2019’a göre yüzde 100’e yakın bir artış var. Bu artışta Çin kaynaklı tedarik probleminin ciddi payı var" dedi. Fuar için özel tasarlanan üzeri özel taşlarla kaplı el yapımı ayakkabı ise yabancıların ilgi odağı oldu.

Ekonomi 03.11.2021, 14:51
Çin’den umudu kestiler, ayakkabıda Türkiye’yi tercih ettiler

Bu yıl 11’incisi düzenlenen Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı, Antalya Belek’te kapılarını açtı. 40 ülkeden bin 500 yabancı, 200 Türk üreticinin son tasarımlarına yoğun ilgi gösterdi. EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, "Yabancı ziyaretçide 2019’a göre yüzde 100’e yakın bir artış var. Bu artışta Çin kaynaklı tedarik probleminin ciddi payı var" dedi. Fuar için özel tasarlanan üzeri özel taşlarla kaplı el yapımı ayakkabı ise yabancıların ilgi odağı oldu.

Yıllık 550 milyon çift ile dünyanın altıncı büyük ayakkabı üreticisi olan Türkiye, adım adım ilk üçü zorluyor. Yılın ilk sekiz ayında bir yıl öncesine göre yüzde 23,7 artışla 674 milyon dolar ihracat gerçekleştiren sektör yıl sonunda ihracat özelinde tüm zamanların rekorunu kırmayı hedefliyor. Üretim ve ihracat odaklı çalışan sektör için yurt içi fuarın önemi büyük. Ayakkabı sektörünün küresel buluşması olarak nitelendirilen Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı bu yıl 11’inci kez kapılarını açtı. Antalya Belek’te bir otelde düzenlenen fuarda 200 yerli katılımcı son tasarımlarını yabancı alıcılara sergiledi. ABD, Avrupa ülkeleri, Rusya, Balkan ülkeleri ve Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere toplam 45 ülkeden bin 500 yabancı alıcının ağırlandığı fuar sektörün toplam ihracatına büyük katkı vermeyi hedefliyor.

“Türkiye’de el işçiliği çok önemlidir”

Konu ile ilgili konuşan fuarın Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, "Fuarı şu anda 11.sini yaptığımız bir fuardır. Bu fuar tamamen ihracat odaklı bir fuardır ve yaklaşık 200 civarı firma katılıyor. 40 ülkeden yaklaşık bin 500 civarı ziyaretçimiz var. Biz dışardan kayıtlı olmayan ziyaretçiyi almıyoruz tamamen ihracat odaklı olduğu için. Bu sene Çin’de tedarik zincirinde bir düşüş var. Tabi ki böyle olunca Türkiye ye yakın ülkelerde ciddi bir yönelim oldu. Fuarımızın da geçen seneye göre ziyaretçi açısından yüzde 100 yabancı ziyaretimiz arttı. Bu fuarın ayakkabı sektöründe yaklaşık 47 milyon dolarlık bir ihracat hedefinde katkı sağlayacağına inanıyoruz. Şu anda bütün stantlar dolu ve yabancı alıcılar siparişlerini veriyor. Şu anda Avrupa’da en iyi ayakkabı üreticileriyle yarışacak durumdayız. Türkiye’de el işçiliği çok önemlidir” diye konuştu.

“Bu tarz ayakkabıları yapmak kolay değil”

Fuarın ilgi odağı ayakkabıdan bahseden Demir, “Gördüğünüz ayakkabı tamamen el işçiliği ile yapılmıştır. Üstünde ki taşlar bir kuyumcu hassasiyetiyle yerleştirilmiştir. Yurt dışında ve içinde birçok konjonktürde sergilemek için tasarlanmış, yapılmıştır. Yurt dışında yapılacak olan fuarda da bu ayakkabıyı sergiye koyacağız. Bu tarz ayakkabıları yapmak kolay değil. 2-2.5 haftalık bir süreçtir çünkü üstündeki taşların yerleştirilmesi, onların renk ahenginin oturtulması bunların hepsi el işçiliği olduğu için uzun sürüyor. Üzerinde komple değerli taşlar vardır. Şu anda herhangi bir değer vermiyoruz. Değer vermememizin sebebi de yapan ustanın bunu sergi ve şov amacıyla yaptığı ayakkabı sektörünün nereye geldiğini gösteren bir tasarım olduğu için" şeklinde konuştu.

“Kalite aynı”

Ukrayna’dan fuara katılan Grytsenko Maria, "Bu fuarın olmasına çok sevindim. Çünkü çok sayıda markalar var, çok güzel ve kaliteli. Mesela bu ayakkabı İtalyan ayakkabılarla aynı kalitede ve farkı sadece fiyatı. İtalyan ayakkabıları çok pahalı ama bu ayakkabı ucuz. Kalite aynı" ifadelerini kullandı.

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