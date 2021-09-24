Çin, kripto para işlemlerini yasa dışı ilan etti

Çin Merkez Bankası, Bitcoin ve diğer kripto para birimleriyle tüm işlemleri "yasa dışı" ilan etti. Açıklamanın ardından Bitcoin yüzde 6’nın üzerinde değer kaybederek 42 bin dolara geriledi.

Çin, kripto para ticaretine yönelik baskıları giderek arttırıyor. Çin Merkez Bankası ve diğer 9 kamu kurumu sanal para ticareti ve spekülasyonla ilgili riskleri önlemek ve ele almak için ortak açıklama yayımladı. Açıklamada kripto paralarla ilgili “spekülasyonların” ortadan kaldırılması için yakından çalışılacağı vurgu yapıldı. Dijital para birimlerinin finansal sistemi bozduğu, "kara para aklama" ve diğer suçlarda kullanıldığı belirtildi.

"Kripto paralar resmi para birimi değil"

Çin Merkez Bankası internet sitesinde ise Çin hükümetinin "Vatandaşların varlıklarını korumak ve ekonomik, finansal, sosyal düzeni sürdürmek için sanal para spekülasyonunu ve ilgili finansal faaliyetleri, uygunsuz davranışları kararlılıkla azaltacağız" ifadelerine yer verildi. Kripto paraların resmi para birimi olmadığı, piyasalarda geleneksel para birimleri olarak dolaşmaması gerektiği vurgulanarak sert adımlar atılacağı ifade edildi. Ayrıca yurt dışındaki kripto para borsalarının Çin’de hizmet vermelerinin önüne geçilebilmesi için erişimin engelleneceği, finansal kurumların, ödeme ve internet şirketlerinin kripto para ticaretini kolaylaştırmasının da yasaklanacağı aktarıldı. Açıklamada, “Kripto para işlemlerinin tümü yasa dışı finansal faaliyetlerdir ve kesinlikle yasaktır” denildi.

Açıklamaların ardından dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, yüzde 6’nın üzerinde değer kaybederek 42 bin dolara geriledi.