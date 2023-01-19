Çin Fırça Yapım Endüstrisi Fuarı eylül ayında düzenlenecek

Çin Uluslararası Fırça Yapım Endüstrisi Fuarı, bu yıl 13-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

Çin Muhtelif Ürünler Endüstrisi Birliği ve Beijing HJT International Exhibition tarafından organize edilen, HJT Exhibition (Shenzhen) tarafından üstlenilen Çin Uluslararası Fırça Yapım Endüstrisi Fuarı (CIBRUSH), bu yıl 13-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Fuarın, dünyanın en büyük fırça endüstrisi fuarlarından biri olduğu belirtiliyor. Şanghay ve Shenzhen’de iki yılda bir düzenlenen Çin merkezli CIBRUSH, küresel fırça endüstrisine hizmet veriyor.

Teknoloji, ekipman ve aksesuarlar

Fuarda yer alacak ürünler şöyle açıklandı: Tam otomatik fırça yapım makinesi, tafting makinesi, yardımcı ekipmanlar (tıraşlama makinesi, filament uç yuvarlama makinesi, işaretleme makinesi, ambalaj etiketleme makinesi vb.), boya fırçası/rulo fırça işleme ekipmanları, tel bükme makinesi, paspas işleme ekipmanları, ambalajlama makinesi, kesme makinesi, yele karıştırma makinesi, ahşap sap işleme ekipmanları, kalıp, filament ekstrüzyon ekipmanları, enjeksiyon kalıplama makinası, otomasyon çözümleri, aksesuarlar/sarf malzemeleri, polimer filamentleri, doğal filamentler, metal filamentler, ham maddeler, katkı maddeleri, Endüstriyel fırça, ticari temizlik, Kaplama aletleri, ev fırçası, ağız bakımı, makyaj fırçası, özel sektörler için fırçalar, boya fırçası, Çin yazı fırçası ve diğer ürünler.

Ayrıca fuarda düzenlenecek forumda şu konular konuşulacak:

Covid-19 salgınından sonra küresel fırça endüstrisi için zorluklar ve fırsatlar

Fırça yapım teknolojisinin geliştirilmesi ve inovasyonu

Filamentlerin inovasyonu ve sürdürülebilir gelişimi