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Çin ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 6.8 küçüldü

Çin ekonomisi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 6.8 daraldı.

Çin ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 6.8 küçüldü

Çin ekonomisi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 6.8 daraldı.

17 Nisan 2020 Cuma 09:14
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Çin ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 6.8 küçüldü

Çin ekonomisi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 6.8 daraldı.

Yılın ilk iki ayında şalter indiren dünyanın ikinci büyük ekonomisi, çeyrek bazında büyüme verilerinin açıklanmaya başladığı 1992’den bu yana ilk kez küçülme kaydetti. Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından bugün açıklanana veriler, yılın ilk üç ayında gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) bir önceki yıla göre yüzde 6.8 oranında düştüğünü gösterdi.

Mart ayında üretim için önemli göstergelerden olan sanayi üretimi yüzde 1.1, tüketimdeki durum açısından önemli bir gösterge olan perakende satışlar ise yüzde 15.8 düştü. Çin’de kentlerdeki işsizlik oranı Mart ayında yüzde 5.9’e geriledi.

Çin’in dış ticaretinin ilk çeyrekte yüzde 6.4 düştüğü açıklanmıştı.

"Büyük Buhran’dan sonra en kötü ekonomik dönem"

IMF tarafından bu hafta yayınlanan raporda, Covid-19’un ekonomik etkilerinin 2008 küresel finans krizinden çok daha ağır olacağı, dünya ekonomisinin Büyük Buhran’dan sonraki en kötü dönemini yaşayacağı belirtilmişti. IMF, 2020’de dünya ekonomisinin yüzde 3 daralacağı öngörüsünü açıkladı.

Öte yandan IMF, Çin ekonomisinin yıl sonu büyüme oranının ise yüzde 1.2’ye düşeceği tahmininde bulunmuştu.

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