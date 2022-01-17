Çin ekonomisi 2021’de yüzde 8,1 büyüdü

Çin ekonomisinin 2021 yılında yüzde 8,1 büyüdüğü açıklandı.

Çin ekonomisinin 2021 yılında yüzde 8,1 büyüyerek 114 trilyon 370 milyar yuana (18 trilyon dolar) yükseldiği belirtildi. Ulusal İstatistik Bürosu’nun bugün açıkladığı verilere göre, Çin ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde 18,3, ikinci çeyreğinde 7,9 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 büyüdü.

Çin ekonomisinin büyümesi 2021 yılının son çeyreğinde ise yavaşlayarak yüzde 4 olarak kayıtlara geçti. 2021 yılının son çeyreğindeki büyüme, 2020’nin ikinci çeyreğinden bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti.

Veriler, perakende satışların 2021 yılında önceki yıla kıyasla yüzde 12,5 arttığını ortaya koydu. Diğer yandan, katma değerli sanayi üretimi yüzde 9,6 sabit varlık yatırımları ise yüzde 4,9 yükseldi. Aralık ayında perakende satışlar yüzde 1,7 artarken, sanayi üretiminde ise yüzde 4,3 yükseliş görüldü.

Ulusal İstatistik Bürosu’nun açıklamasında, dış baskıların karmaşık ve belirsiz olduğuna işaret edilerek, ülke ekonomisinin talep darlığı, tedarik şoku ve zayıflayan beklentilerin getirdiği üçlü baskıyla karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Çin hükümeti, 2021 için yıllık büyüme hedefini yüzde 6 üzeri olarak belirlemişti. Çin ekonomisi, 2020 yılında ise Covid-19 pandemisinin etkisiyle yüzde 2,3 büyüme kaydetmişti.